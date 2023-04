Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Βόλος: Γκέλα για τους “πράσινους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναθηναϊκός έχασε υπέρ-πολύτιμους βαθμούς στην μάχη για τον τίτλο του πρωταθλήματος.

Στο «λευκό» 0-0 έμεινε ο Παναθηναϊκός με τον Βόλο στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 2ης αγωνιστικής των play off της Super League, με τους «πράσινους» να χάνουν δύο υπέρ-πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του τίτλου. Μοιραίος για το «τριφύλλι» ο Άντραζ Σπόραρ, ο οποίος έχασε πέναλτι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Μπόρις Κλέιμαν του Βόλου να αποκρούει εντυπωσιακά στη γωνία του και να χαρίζει στην ομάδα του έναν πολύτιμο βαθμό.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε «μουδιασμένα» τον αγώνα και δεν φάνηκε να έχει στην αρχή καθαρό μυαλό. Στο 8’ από καταπληκτική μπαλιά του Μαντσίνι και κίνηση του Ιωαννίδη στην πλάτη της άμυνας, ο 23χρονος φορ του Παναθηναϊκού βρέθηκε σε θέση βολής από πολύ πλάγια θέση και πλάσαρε λίγο άουτ.

Οι «πράσινοι» άρχισαν μετά το 20λεπτο να είναι πολύ πιο επιθετικοί και να ψάχνουν με υπομονή και καλή κυκλοφορία της μπάλας το γκολ. Στο 23’ από κάθετη του Σάρλια και πάσα του Μαντσίνι, ο Τσέριν βρέθηκε σε θέση βολής αλλά νικήθηκε απ’ τον Κλέιμαν στο πλασέ που επιχείρησε, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Χουάνκαρ ήρθε... φάτσα με το τέρμα, όμως το πλασέ του με το «κακό» πόδι, το δεξί πέρασε άουτ.

Στο 26’ ο γκολκίπερ του Βόλου μπλόκαρε το σουτ του Τσέριν, ενώ στο 34’ από χαμηλή σέντρα του Μαντσίνι, ο Παλάσιος δεν βρήκε την μπάλα όπως θα έπρεπε για να την στείλει στα δίκτυα, έχοντας πάρει θέση μέσα στη μικρή περιοχή.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Βόλος μπλόκαρε ακόμη περισσότερο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο οποίος έδειχνε για πολύ ώρα «βραχυκυκλωμένος» και δεν μπορούσε να απειλήσει.





Στο 72’ ο Κλεϊνχέισλερ βρήκε λίγο χώρο κι εκτέλεσε έξω απ’ την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ, ενώ στο 76’ ξανά ο Ούγγρος μεσοεπιθετικός είχε σουτ πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 79’ ο Κουρμπέλης με το πείσμα του «πάτησε» μέσα στην περιοχή, όμως το πλασέ του με το αριστερό πέρασε άουτ, για να έρθει στο 89’ η διπλή χαμένη ευκαιρία του Παλάσιος -μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα- απ’ τη μικρή περιοχή, ο οποίος δύο φορές δεν «σημάδεψε» σωστά με το κεφάλι, επιτρέποντας στην άμυνα του Βόλου να διώξει.

Στο 90’+4’ ο Λούνα έκανε χέρι σε γύρισμα του Παλάσιος κι ο διαιτητής Μανούχος υπέδειξε πέναλτι. Ο Σπόραρ ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο γκολκίπερ του Βόλου απέκρουσε στη γωνία του και κράτησε το 0-0 ως το φινάλε.

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: Μαντσίνι - Κάτσε, Ντέλετιτς, Σιέλης, Τάχατος, Γκάγκι

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Σάρλια, Χουάνκαρ, Ρουμπέν (76’ Κουρμπέλης), Τσέριν (80’ Βέρμπιτς), Παλάσιος, Μπερνάρ, Μαντσίνι (66’ Κλεϊνχέισλερ), Ιωαννίδης (66’ Σπόραρ).

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Εσκοβάλ, Σιέλης, Λούνα, Κάτσε (74’ Μπαριέντος), Τσοκάνης, Τάχατος (69’ λ. τρ. Πιρές), Γκάγκι (85’ Μεταξάς), Ντέλετιτς, Οζέγκοβιτς.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγραφα: Νεκρός ο κτηνοτρόφος που γλίστρησε σε γκρεμό 100 μέτρων

Τροχαίο - Χανιά: Η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει σε θαμώνες εστιατορίου (βίντεο)

Βόλος: Χτυπούσε το παιδί του με... ραβδί!