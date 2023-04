Κόσμος

Εκλογές - Βουλγαρία: Μάχη στήθος με στήθος κεντροδεξιού και φιλοευρωπαϊκού κόμματος

Τι δείχνουν τα πρώτα exit polls που δημοσιεύτηκαν με το κλείσιμο των εκλογικών κέντρων.

Μάχη στήθος με στήθος δίνουν η κεντροδεξιά συμμαχία GERB-SDS του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ και το φιλοευρωπαϊκό και φίλα προσκείμενο στις επιχειρήσεις συντηρητικό μπλοκ PP-DB του πρώην πρωθυπουργού Κίριλ Πέτκοφ, σύμφωνα με τα πρώτα exit polls που δημοσιεύτηκαν με το κλείσιμο των εκλογικών κέντρων στις σημερινές βουλευτικές εκλογές της Βουλγαρίας.

Για πέμπτη φορά μέσα σε δυο χρόνια - ρεκόρ στην ΕΕ -, οι ψηφοφόροι στη Βουλγαρία, προσήλθαν στις κάλπες για να εκλέξουν το νέο τους κοινοβούλιο, με φόντο το πολιτικό αδιέξοδο και τον διχασμό όσον αφορά την υποστήριξη της Σόφιας στην Ουκρανία, όπου συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος που ξέσπασε όταν εισέβαλε ο στρατός της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Το GERB-SDS και το PP-DB αποσπούν ποσοστά 25% με 26% το καθένα, σύμφωνα με exit polls.

Αν τα ποσοστά αυτά επιβεβαιωθούν με τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα, τότε προκύπτει ένας νέος γρίφος για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης.

Οι σημερινές εκλογές προκηρύχθηκαν διότι κανένα κόμμα δεν μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις προηγούμενες, οι οποίες διεξήχθησαν πριν από μόλις έξι μήνες.

