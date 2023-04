Κόσμος

Εκλογές στην Φινλανδία: Ήττα της Σάνα Μαρίν - Νικητές οι Συντηρητικοί

Ο Πέτερι Όρπο κήρυξε την την νίκη του και αναμένεται να ξεκινήσει διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η πρωθυπουργός Σάνα Μάριν, των Σοσιαλδημοκρατών, παραδέχθηκε την ήττα του κόμματός της στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στη Φινλανδία.

Ο ηγέτης του κεντροδεξιού κόμματος Εθνική Συμμαχία (NCP) Πέτερι Όρπο κήρυξε λίγο νωρίτερα την την νίκη του και αναμένεται να ξεκινήσει διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

«Είναι μια μεγάλη νίκη», είπε ο 53χρονος πρώην υπουργός Οικονομικών μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. «Θα ξεκινήσουμε διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Φινλανδία», τόνισε.

Με το 93,4% των ψήφων καταμετρημένο, το NCP συγκεντώνει τις περισσότερες από άλλα κόμματα έδρες στη Βουλή.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, που συνήθως πέφτει κοντά στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, η Εθνική Συμμαχία με επικεφαλής τον πρώην υπουργό Οικονομικών Πέτερι Όρπο, συγκεντρώνει τις περισσότερες έδρες, με 48 βουλευτές, μπροστά από το αντιμεταναστευτικό κόμμα Φινλανδοί με νέο ρεκόρ 46 εδρών και το Σοσιαλδημοκρατικό SDP της πρωθυπουργού Σάνα Μάριν (43).

Ο υποψήφιος του κόμματος που βγαίνει πρώτο παραδοσιακά αναλαμβάνει τη θέση του πρωθυπουργού στη Φινλανδία - αυτός ο άγραφος κανόνας ακολουθείται χωρίς εξαίρεση από το 1987- με προϋπόθεση ότι μπορεί να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

