Ολυμπιακός - Καρδίτσα: Νίκη στο ρελαντί για τους Πειραιώτες (εικόνες)

Εύκολο απόγευμα για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό στο ΣΕΦ με τους Καρδιτσιώτες να έχουν το μυαλό τους στο παιχνίδι παραμονής με τον Ιωνικό.

Δίχως να πιάσει υψηλή απόδοση, ο Ολυμπιακός διεύρυνε στο 21-0 το αήττητο του στην Α1 Ανδρών/Basket League και πλέον επικεντρώνεται στην κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (6/04), όπου θα επιχειρήσει να «κλειδώσει» την πρωτιά της Euroleague, ενόψει των πλέι οφ.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 92-61 της ουραγού Καρδίτσας (4-17) στο ΣΕΦ, με τους φιλοξενούμενους να προετοιμάζονται για τον τελικό παραμονής με τον Ιωνικό.

Μετά από ένα... υποτονικό πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την παραγωγικότητα του, η άμυνα περιόρισε όλα τα ατού της Καρδίτσας και ουσιαστικά από την τρίτη περίοδο, οι Πειραιώτες μπήκαν σε τροχιά νίκης, με τον φωτεινό πίνακα να γράφει να 63-47, απέναντι στους φιλοξενούμενους που είχαν σηκώσει... λευκή πετσέτα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε ανάσες στους βασικούς, ενόψει της ευρωπαϊκής συνέχειας, ενώ εκτός δωδεκάδας έμεινε ο Μουστάφα Φαλ. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης σήκωσε το φορτίο της επίθεσης με 18 πόντους, ενώ από την Καρδίτσα πάλεψε ο Ρομπέρτο Γκάλινατ με 17.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 38-32, 63-47, 92-61

Διαιτητές: Ξενικάκης, Σκαλτσής, Κατωτικίδης

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Κάναν 4, Λούντζης 7 (1), Βεζένκοβ 11, Παπανικολάου 16 (3), Μπόλομποϊ 5, Γουόκαπ, Λαρεντζάκης 18 (3), Πάπας 11 (2), Σλούκας 7 (1), Πίτερς 6, Μπλακ 7.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Έβανς 10, Αγραβάνης 2, Γκιουζέλης 6, Γουέστ 5, Γκάλινατ 17 (2), Αθηναίου, Καλαϊτζάκης 3 (1), Χάντερ 10 (2), Τσούκας, Γκάμπροβσεκ 4, Σαρικόπουλος 4, Πεφάνης.

