Πυροβολισμοί σε Μαρκόπουλο - Κορωπί: Μια σύλληψη και δικογραφία για 10 άτομα

Πώς έφτασαν στα ίχνη των φερόμενων δραστών οι αρχές.



Στην σύλληψη ενός ατόμου και στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 10 εμπλεκομένων, προχώρησε η ΕΛΑΣ, με αφορμή, τα περιστατικά πυροβολισμών που συνέβησαν χθες το πρωί σε Κορωπί και Μαρκόπουλο με επακόλουθο τον τραυματισμό 27χρονου από βολίδα στον καρπό.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Το Τμήμα Ασφαλείας Κρωπίας και το Τμήμα Ασφαλείας Μαρκοπούλου σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής χειρίστηκαν προανακριτικά δύο περιστατικά πυροβολισμών που έλαβαν χώρα διαδοχικά χθες (1-4-2023) το πρωί σε Κορωπί και Μαρκόπουλο με επακόλουθο τον τραυματισμό 27χρονου ημεδαπού που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Από το Τμήμα Ασφαλείας Κρωπίας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 27χρονου και τριών ημεδαπών (ηλικίας 58, 31 και 24 ετών) για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας και επιπροσθέτως σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών (ηλικίας 27, 24, 22 και 35 ετών), 43χρονου αλλοδαπού και άγνωστου δράστη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.



Όσον αφορά το χρονικό της υπόθεσης, την 10:20 ώρα της 1-4-2023 η πρώτη ομάδα των τεσσάρων κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και ο 27χρονος που τραυματίστηκε λίγο αργότερα, επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και μετέβησαν σκόπιμα σε οικία στο Κορωπί.

Κατά την άφιξη στην εν λόγω οικία, εισήλθαν στον αυλή της φέροντας πυροβόλα όπλα, ενήργησαν πυροβολισμούς κατά αυτής και στη συνέχεια διέφυγαν με το ίδιο αυτοκίνητο.

Κατά την έρευνα και εξέταση της οικίας στο Κορωπί από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκαν οπές στους τοίχους από βολίδες και από το σημείο περισυλλέχθηκαν(9) κάλυκες και (8) βολίδες. Έπειτα, την 11:30 της ίδιας ημέρας η έτερη ομάδα των έξι κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και ο 24χρονος ιδιοκτήτης της οικίας στο Κορωπί που είχε βληθεί νωρίτερα, κατευθύνθηκαν προς την οικία του 27χρονου στο Μαρκόπουλο και ανέμεναν σε κοντινό σημείο έχοντας στην κατοχή τους πυροβόλα όπλα.

Τη στιγμή που ο 27χρονος έφτανε πλησίον τους, ευρισκόμενος εντός του αυτοκίνητο του μαζί με οικείο του πρόσωπο, δέχτηκε πυροβολισμούς από την ομάδα των έξι ατόμων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον καρπό του από βολίδα. Μετά τη διαφυγή των ατόμων, ο 27χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, όπου μετά την εξέταση του από τους αστυνομικούς, συνελήφθη για τα προαναφερθέντα αδικήματα.

Από την αυτοψία στον ανωτέρω χώρο στο Μαρκόπουλο, διαπιστώθηκαν 9 οπές στο αυτοκίνητο και περισυλλέχθηκαν (2) κάλυκες.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν συλληφθεί στο παρελθόν για ομοειδή αδικήματα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ ο 27χρονος συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο ανακριτή μόλις ολοκληρωθεί η νοσηλεία του.

