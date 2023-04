Κοινωνία

Κακοκαιρία “ILINA”: Που θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Η κακοκαιρία θα επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας τις επόμενες ημέρες. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σημαντική κακοκαιρία με το όνομα ILINA θα επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας την Δευτέρα και την Τρίτη.

Κύρια χαρακτηριστικά του κύματος κακοκαιρίας θα είναι οι βροχοπτώσεις που κατά τόπους θα αφήσουν σημαντικά ύψη βροχής, οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πολύ ενισχυμένους ριπαίους ανέμους, οι πυκνές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, οι πολύ ενισχυμένοι άνεμοι στα πελάγη και η πτώση της θερμοκρασίας.

Ειδικά για τη Δευτέρα 03/04, μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εντοπίζονται στο Ιόνιο, στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας (με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη) και στα δυτικά τμήματα του Αιγαίου. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα προοδευτικά θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, ενώ μέτωπο ισχυρών καταιγίδων θα διασχίσει το Αιγαίο από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Παράλληλα, σημαντική ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι νότιοι άνεμοι, με τις εντάσεις τους να φτάνουν τα έξι μποφόρ στο Ιόνιο και τα οκτώ μποφόρ στο Αιγαίο. Εξαίρεση αποτελεί το Βόρειο Αιγαίο όπου θα επικρατήσει ανατολικό ρεύμα με εντάσεις έως επτά μποφόρ.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το αναμενόμενο επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ σημαντική).

