Κοινωνία

Φωτιά σε κτήριο στο Ίλιον - Χωρίς τις αισθήσεις του ένας άνδρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο. Εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.

Φωτιά ξέσπασε, τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ίλιον Αττικής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 8 άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο οχήματα, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του έναν άνδρα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Επταπυργίου.

#Χωρίς_αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας ο οποίος παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, επί της οδού Επταπυργίου στο Ίλιον Αττικής.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 2, 2023

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής εντόπισαν έναν 40χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, αλλά με σφυγμό και τον παρέδωσαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για να διακομιστεί στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς, λίγο αργότερα κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρένα Κουμιώτη: Πέθανε η σπουδαία ερμηνεύτρια

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 184 σημεία

Κακοκαιρία “ILINA”: έντονες καταιγίδες, χιόνια και ισχυροί άνεμοι την Δευτέρα