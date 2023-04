Οικονομία

Τρένα: Το Intercity Αθήνα - Θεσσαλονίκη ξανά στις ράγες από σήμερα - Στο πρώτο βαγόνι ο Γεραπετρίτης

Επανεκκινούν τα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ένα και πλέον μήνα μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αναλυτικά τα δρομολόγια.

Στις ράγες μπαίνουν σήμερα, Δευτέρα 3 Απριλίου, τα επιβατικά τρένα στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, έναν και πλέον μήνα μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο πλαίσιο επανεκκίνησης του σιδηρόδρομου.

Στο πρώτο δρομολόγιο με αναχώρηση από τον σταθμό Λαρίσης για Καλαμπάκα θα ταξιδέψουν ο υπουργός Επικρατείας και αρμόδιος για θέματα Υποδομών και Μεταφορών Γ. Γεραπετρίτης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Παναγιώτης Τερεζάκης και στελέχη της Hellenic Τrain, θέλοντας να δώσουν το μήνυμα ότι οι μετακινήσεις είναι ασφαλείς.

Το πρώτο δρομολόγιο της Ηellenic Train είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 08:28 από το σταθμό Λαρίσης προς Καλαμπάκα και το δεύτερο δρομολόγιο αναμένεται να ξεκινήσει στις 10:28 και θα πραγματοποιήσει τη διαδρομή Αθήνα - Θεσσαλονίκη.

Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυξημένα, μέχρι την πλήρη επαναλειτουργία του δικτύου με όλα τα απαιτούμενα πρωτόκολλα. Μειωμένα δρομολόγια, χαμηλές ταχύτητες/μεγαλύτερη διάρκεια διαδρομής, δύο σταθμάρχες ανά σταθμό, δύο μηχανοδηγοί και ένας συνοδός και παρουσία ενός μόνο τρένου στα τούνελ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό αρχικά στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα θα εκτελείται ένα ζεύγος δρομολογίων, ενώ από τις 7 Απριλίου θα εκτελούνται 2 ζεύγη δρομολογίων και 3 ζεύγη δρομολογίων από τις 11 Απριλίου.

Ειδικότερα, σήμερα τα δρομολόγια έχουν ως εξής:

Στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα:

Από Αθήνα η αμαξοστοιχία IC52, με ώρα αναχώρησης 10:28

Από Θεσσαλονίκη η αμαξοστοιχία IC55, με ώρα αναχώρησης 10:08

Στη διαδρομή Αθήνα - Καλαμπάκα - Αθήνα:

Από Αθήνα η αμαξοστοιχία 882, με ώρα αναχώρησης 08:28

Από Καλαμπάκα η αμαξοστοιχία 887, με ώρα αναχώρησης 16:45

Υπενθυμίζεται ότι παραμένουν σε κυκλοφορία οι λεωφορειακές γραμμές της Helllenic Train σε επιλεγμένες διαδρομές, έως την πλήρη αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον ΟΣΕ, για την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 είναι προγραμματισμένα τα δρομολόγια του Προαστιακού της Αθήνας στο τμήμα Πειραιάς-Μαγούλα-Πειραιάς, καθώς και το δρομολόγιο Αθήνα-Λειανοκλάδι-Αθήνα, ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν και τα δρομολόγια στις γραμμές Λάρισα-Βόλος, Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα και Θεσσαλονίκη-Λάρισα.

Τα δρομολόγια που ήδη εκτελούνται είναι:

Πειραιάς - Αθήνα - Αεροδρόμιο

'Ανω Λιόσια - Αεροδρόμιο

'Ανω Λιόσια - Κάντζα

Αθήνα - Χαλκίδα

Προαστιακός Πάτρας

Ολυμπία - Πύργος - Κατάκολο

Διακοφτό - Καλάβρυτα

Ικόνιο- Θριάσιο - Θεσσαλονίκη - Ειδομένη (εμπορευματικό) και Θεσσαλονίκη - Στρυμόνας -Προμαχώνας και Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο (εμπορευματικό).

