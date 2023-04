Οικονομία

Πετρέλαιο: Αλματώδης αύξηση της τιμής του

Αλματώδης αύξηση της τιμής του πετρελαίου μετά τις μειώσεις της παραγωγής.

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν αλματώδη αύξηση κατά σχεδόν 6% στις συναλλαγές στην Ασία σήμερα μετά την μάλλον απρόσμενη ανακοίνωση για μεγάλες μειώσεις της παραγωγής τον Μάιο από τις αρχές του Ιράκ, της Αλγερίας, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κουβέιτ.

Η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, ανεβαίνει κατά 5,74% στα 80,01 δολάρια, ενώ αυτή του βαρελιού Μπρεντ βόρειας θάλασσας αυξάνεται κατά 5,67%, φθάνονρας τα 84,42 δολάρια.

