Εκλογές στη Βουλγαρία: Προς νέο αδιέξοδο

Αν και τα επίσημα αποτελέσματα θα βγουν αργότερα μέσα στην εβδομάδα, φαντάζει δύσκολο ο σχηματισμός σταθερής κυβέρνησης μετά τις πέμπτες εκλογές σε δυο χρόνια.

Δεξιοί και φιλελεύθεροι απέχουν ελάχιστα μετά τις νέες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή στη Βουλγαρία, ψηφοφορία που σημαδεύτηκε από την άνοδο εθνικιστικής φιλορωσικής παράταξης στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και από το σοκαριστικό επίπεδο της αποχής.

Πρόκειται για το χειρότερο σενάριο, όπως το βλέπει τουλάχιστον η Εβελίνα Σλάβκοβα, αναλύτρια του κέντρου μελετών Trend: «όσο πιο αμφίρροπο είναι το αποτέλεσμα, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να σχηματιστεί σταθερή κυβέρνηση», εξηγούσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Νόβα χθες βράδυ, μετά την πέμπτη εκλογική διαδικασία στη Βουλγαρία μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

Το δεξιό κόμμα GERB του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ πιστώνεται πολύ μικρό προβάδισμα (24-26%) έναντι του φιλελεύθερου ψηφοδελτίου υπό τον κεντρώο πρώην ηγέτη Κίριλ Πετκόφ (23-24%), κατά τις προβλέψεις τεσσάρων ινστιτούτων δημοσκοπήσεων με βάση τα πρώτα μερικά αποτελέσματα.

Τα επίσημα αποτελέσματα δεν θα ανακοινωθούν παρά αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο ελπίδες που γεννούσε το κύμα μαζικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς το καλοκαίρι του 2020 μοιάζουν πια μακρινή ανάμνηση στη χώρα των 6,5 εκατομμυρίων κατοίκων, το φτωχότερο κράτος μέλος της ΕΕ και του NATO, βυθισμένο σε δαπανηρή πολιτική κρίση άνευ προηγουμένου από το τέλος του σοσιαλισμού το 1990.

