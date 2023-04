Πολιτική

Εκλογές 2023: Γεωργιάδης και Ζαχαριάδης διασταύρωσαν… τα ξίφη τους στον ΑΝΤ1

Η οικονομία, η ακρίβεια, η υποψηφιότητα Μιθριδάτη, αλλά και τα ακίνητα Ραγκούση και Μητσοτάκη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, αντιπαρατέθηκαν για τα θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να υπάρχουν νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι «το πρώτο τρίμηνο του 2023 η ελληνική οικονομία παρουσίασε πρωτοφανή υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και το 2022 έκλεισε τελικά με πρωτοφανή πλεόνασμα για τη χώρα μας. Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μπορέσει η Κυβέρνηση να ασκήσει την κοινωνική της πολιτική με νέα μέτρα τα οποία αν και όταν υπάρξουν θα ανακοινωθούν από τους αρμόδιους».

Ο κ. Ζαχαριάδης από την πλευρά του διερωτήθηκε πως είναι δυνατόν «αφού η οικονομία πηγαίνει τόσο καλά τα χρήματα των πολιτών να τελειώνουν στα μισά του μήνα και να υποφέρει», ενώ κατηγόρησε την Κυβέρνηση για «πρωτοφανή αδράνεια απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις».

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντιπαράθεση και για το θέμα με τα ακίνητα του κ. Ραγκούση και του κ. Μητσοτάκη σε Πάρο και Τήνο αντίστοιχα. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «εκτιμώ πως το θέμα του κ. Ραγκούση θα έχει και συνέχεια» ενώ είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν του δίνει την αίσθηση ότι καλύπτει πλήρως τον κ. Ραγκούση.

Από την πλευρά του ο κ. Ζαχαριάδης υπογράμμισε ότι η στήριξη προς τον κ. Ραγκούση «είναι απόλυτη και κατηγορηματική» και παρέπεμψε σε δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη που έκανε λόγο για «ανοησίες» ερωτηθείσα σχετικά.

Ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Ζαχαριάδης, διασταύρωσαν τα ξίφη τους και για άλλα θέματα της τρέχουσας πολιτικής ειδησεογραφίας, όπως η υποψηφιότητα Μιθριδάτη με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο πληθωρισμός με τις συνέπειες του για την κοινωνία.

