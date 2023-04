Πολιτική

Επανεκκίνηση σιδηρόδρομου - Γεραπετρίτης: Αναβαθμίσαμε το επίπεδο ασφαλείας

Επανέναρξη των δρομολογίων Αθήνα-Θεσσαλονίκη με επιβατικά τρένα. Μέχρι την Καλαμπάκα θα ταξιδέψει ο υπουργός Επικρατείας.

Στις ράγες μπήκαν σήμερα, Δευτέρα 3 Απριλίου, τα επιβατικά τρένα στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, έναν και πλέον μήνα μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο πλαίσιο επανεκκίνησης του σιδηρόδρομου.

Στο πρώτο δρομολόγιο με αναχώρηση από τον σταθμό Λαρίσης για Καλαμπάκα ταξιδεύουν ο υπουργός Επικρατείας και αρμόδιος για θέματα Υποδομών και Μεταφορών Γ. Γεραπετρίτης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Παναγιώτης Τερεζάκης και στελέχη της Hellenic Τrain, θέλοντας να δώσουν το μήνυμα ότι οι μετακινήσεις είναι ασφαλείς.

«Σήμερα έχουμε την επανεκκίνηση των δρομολογίων για Θεσσαλονίκη και Καλαμπάκα. Με μια χρονική υστέρηση εκκινούν οι αμαξοστοιχίες. Είμαστε εντός προγράμματος και απομένει ο προαστιακός για Κιάτο που θα ξεκινήσει προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας» δήλωσε σήμερα το πρωί, από τον σταθμό Λαρίσης, ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ευχαρίστησε τους εργαζομένους σε ΟΣΕ και Hellenic Train, οι οποίοι υπερέβαλαν εαυτούς, έτσι «ώστε να μπορέσουμε σε μία εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη να αναβαθμίσουμε το επίπεδο ασφάλειας, ώστε οι επιβάτες να αισθανθούν εμπιστοσύνη και να μπορέσουμε ωσότου να ολοκληρωθούν τα προβλεπόμενα έργα να έχουμε ένα επίπεδο ασφάλειας που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών και των επιβατών».

Ο υπουργός Επικρατείας επισήμανε πως η Πολιτεία, μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, ανέδειξε τρία στοιχεία:

-Το πρώτο είναι να ριχτεί άπλετο φως στο ζήτημα του δυστυχήματος έτσι ώστε να αναδειχθούν οι ευθύνες όπου αυτές υπάρχουν. Η έρευνα προχωράει με ταχείς ρυθμούς και θα έχουμε σύντομα τα αποτελέσματα της.

-Το δεύτερο είναι να υπάρχει επανεκκίνηση με ασφάλεια για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης του κοινού. Και πράγματι σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας 22 Μαρτίου εκκίνησαν οι πρώτες περιφερειακές αμαξοστοιχίες καθώς και ο προαστιακός σιδηρόδρομος για το αεροδρόμιο και την Χαλκίδα. Είχαμε την επανεκκίνηση της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας για τη Θεσσαλονίκη και επιπλέον σήμερα έχουμε τις επιβατικές αμαξοστοιχίες οι οποίες κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη και Καλαμπάκα. Ελπίζω στο τέλος της επόμενης εβδομάδας να έχουμε και τον προαστιακό του Κιάτου.

-Το τρίτο ζήτημά είναι βεβαίως η ανάταξη της ασφάλεια του επιπέδου ασφάλειας των σιδηροδρόμων σε ένα πιο μόνιμο επίπεδο. Γίνεται μία τεράστια προσπάθεια εκ μέρους του υπουργείου και της πολιτείας έτσι ώστε όλες οι συμβάσεις οι οποίες αναφέρονται στην σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση καθολικά στον κύριο άξονα να ολοκληρωθούν έγκαιρα, ώστε τέλος Σεπτεμβρίου να έχουμε ένα απολύτως ασφαλές δίκτυο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε όλα τα διεθνή standards για την προστασία των επιβατών.

Αναφέρθηκε ακόμη στις σημαντικές συνέργειες με ευρωπαϊκούς θεσμούς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό σιδηροδρόμων. «Έχουμε ήδη αναπτύξει συνεργασία με τη γερμανική κυβέρνηση και σήμερα θα βρεθώ το μεσημέρι και στην Γαλλία όπου με πρωτοβουλία και του πρωθυπουργού θα έχουμε μία συνεργασία με τους γαλλικούς σιδηροδρόμους και το γαλλικό Υπουργείο Μεταφορών» προσέθεσε ο υπουργός.

«Υποχρέωσή μας είναι να έχουμε ένα σιδηρόδρομο, που θα είναι αντάξιος των προσδοκιών όλων μας, ένα σύγχρονο σιδηρόδρομο ο οποίος θα μπορέσει να αναπτυχθεί και να είναι από τους κορυφαίους στην Ευρώπη. Αυτό είναι υποχρέωσή της πολιτείας αλλά είναι και ένα χρέος το οποίο έχουμε απέναντι στα θύματα του τραγικού δυστυχήματος που χάθηκαν τόσο πρόωρα και άδικα», είπε και κατέληξε, λέγοντας: «Η έρευνα θα φτάσει μέχρι τέλους και ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα θα γίνει ένα μέσο το οποίο θα είναι ασφαλές και το οποίο θα είναι στην υπηρεσία της πολιτείας και της κοινωνίας».

Το πρώτο δρομολόγιο της Ηellenic Train ξεκίνησε στις 08:28 από τον σταθμό Λαρίσης προς Καλαμπάκα και το δεύτερο δρομολόγιο αναμένεται να ξεκινήσει στις 10:28 και θα πραγματοποιήσει τη διαδρομή Αθήνα - Θεσσαλονίκη.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, μέχρι την πλήρη επαναλειτουργία του δικτύου με όλα τα απαιτούμενα πρωτόκολλα. Μειωμένα δρομολόγια, χαμηλές ταχύτητες/μεγαλύτερη διάρκεια διαδρομής, δύο σταθμάρχες ανά σταθμό, δύο μηχανοδηγοί και ένας συνοδός και παρουσία ενός μόνο τρένου στα τούνελ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό αρχικά στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα θα εκτελείται ένα ζεύγος δρομολογίων, ενώ από τις 7 Απριλίου θα εκτελούνται 2 ζεύγη δρομολογίων και 3 ζεύγη δρομολογίων από τις 11 Απριλίου.

Ειδικότερα, σήμερα τα δρομολόγια έχουν ως εξής:

Στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα:

Από Αθήνα η αμαξοστοιχία IC52, με ώρα αναχώρησης 10:28

Από Θεσσαλονίκη η αμαξοστοιχία IC55, με ώρα αναχώρησης 10:08

Στη διαδρομή Αθήνα - Καλαμπάκα - Αθήνα:

Από Αθήνα η αμαξοστοιχία 882, με ώρα αναχώρησης 08:28

Από Καλαμπάκα η αμαξοστοιχία 887, με ώρα αναχώρησης 16:45

Υπενθυμίζεται ότι παραμένουν σε κυκλοφορία οι λεωφορειακές γραμμές της Helllenic Train σε επιλεγμένες διαδρομές, έως την πλήρη αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον ΟΣΕ, για την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 είναι προγραμματισμένα τα δρομολόγια του Προαστιακού της Αθήνας στο τμήμα Πειραιάς-Μαγούλα-Πειραιάς, καθώς και το δρομολόγιο Αθήνα-Λειανοκλάδι-Αθήνα, ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν και τα δρομολόγια στις γραμμές Λάρισα-Βόλος, Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα και Θεσσαλονίκη-Λάρισα.

Τα δρομολόγια που ήδη εκτελούνται είναι:

Πειραιάς - Αθήνα - Αεροδρόμιο

'Ανω Λιόσια - Αεροδρόμιο

'Ανω Λιόσια - Κάντζα

Αθήνα - Χαλκίδα

Προαστιακός Πάτρας

Ολυμπία - Πύργος - Κατάκολο

Διακοφτό - Καλάβρυτα

Ικόνιο- Θριάσιο - Θεσσαλονίκη - Ειδομένη (εμπορευματικό) και Θεσσαλονίκη - Στρυμόνας -Προμαχώνας και Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο (εμπορευματικό).

Παππάς: Επικοινωνιακό σόου η επανεκκίνηση, συγκάλυψη στο δυστύχημα, εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου

«Ένα μήνα μετά την τραγωδία στα Τέμπη, η επανεκκίνηση των δρομολογίων των τρένων δεν συμβαδίζει με τις εξαγγελίες», υπογραμμίζει, σε δήκωσή του, ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς.

«Ο κ. Γεραπετρίτης επιβιβάστηκε σε τρένο που πάει μέχρι την Καλαμπάκα, αλλά αποβιβάστηκε ακριβώς έξω από την Αθήνα. Δρομολόγια που εξαγγέλθηκαν, όπως του προαστιακού από Θεσσαλονίκη για Λάρισα αλλά και αυτά από Αθήνα για Κιάτο, δεν πραγματοποιούνται. Σταθμοί παραμένουν κλειστοί διότι δεν επαρκούν σταθμάρχες και κλειδούχοι», σημειώνει ο κ. Παππάς και προσθέτει: «Τι κάνει, λοιπόν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη; Ένα επικοινωνιακό σόου που προσβάλλει τους πολίτες».

«Και ενώ έχει αφήσει τον σιδηρόδρομο σε εγκατάλειψη, συνεχίζει την προσπάθεια συγκάλυψης», καταλήγει ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ.

