Κοινωνία

Πεύκη: Εμπρησμός σε σπίτι δημοσιογράφου (εικόνες)

Έριξαν φωτοβολίδα σε είσοδο πολυκατοικίας που διαμένει δημοσιογράφος.

Σε εμπρησμό στην είσοδο της πολυκατοικίας στην Πεύκη, εκεί που μένει 43χρονος δημοσιογράφος και εκδότης τοπικής εφημερίδας, προχώρησαν τα μεσάνυχτα δυο άτομα .

Οι δυο δράστες περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό το πατάκι της εισόδου της πολυκατοικίας, στην οδό Υψηλάντου και στη συνέχεια με φωτοβολίδα έβαλαν φωτιά.

Έπειτα επιβιβάστηκαν ξανά στην μοτοσικλέτα τους , η οποία ήταν χωρίς πινακίδες και διέφυγαν.

