Τραγωδία στα Τέμπη: Συγκινημένος ο πρόεδρος του ΟΣΕ στο πρώτο δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη

O μεταβατικός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ ήταν εμφανώς συγκινημένος για την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου.

Φορτισμένο συναισθηματικά ήταν το κλίμα τη στιγμή που μπήκαν ξανά στις ράγες τα πρώτα τρένα του άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη με 57 νεκρούς.

Πρώτη αναχώρησε η αμαξοστοιχία 882 με προορισμό την Καλαμπάκα και επιβάτη, μεταξύ άλλων, τον υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για θέματα μεταφορών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες, ο μεταβατικός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ ήταν εμφανώς συγκινημένος για την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου.

Στις 10:08 ξεκίνησε το πρώτο δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη για Αθήνα.

Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυξημένα, μέχρι την πλήρη επαναλειτουργία του δικτύου με όλα τα απαιτούμενα πρωτόκολλα. Εκτός από τις χαμηλές ταχύτητες, η διάρκεια της διαδρομής θα είναι μεγαλύτερη, θα υπάρχουν δύο μηχανοδηγοί και ένας συνοδός και παρουσία ενός μόνο τρένου στα τούνελ.

Σε δηλώσεις τους στις δημοσιογραφικές κάμερες ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι «σήμερα έχουμε την επανεκίννηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας για την Βόρεια Ελλάδα για Θεσσαλονίκη και Καλαμπάκα με μια μικρή χρονική υστέρηση καθώς είχε προγραμματιστεί για προχθές. Είμαστε μέσα στο πρόγραμμά μας όσον αφορά στο σύνολο σχεδόν των αμαξοστοιχιών, απομένει ο προαστιακός σιδηρόδρομος για το Κιάτο που θα ξεκινήσει προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα τα οποία γίνονται κυρίως για την ανάδειξη του φωτισμού μέσα σε σήραγγες προς τη διαδρομή για Κιάτο».

Έπειτα ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ και την Hellenic Train.

«Η πολιτεία μετά το τραγικό δυστύχημα ανέδειξε τρία σημαντικά ζητήματα τα οπια οφείλουμε να αποδεχθούμε και να πολεμήσουμε για αυτά» είπε και συνέχισε: «Το πρώτο είναι να πέσει άπλετο φως στο ζήτημα του δυστυχήματος και να αναδειχθούν οι ευθύνες όπου αυτές υπάρχουν. Το δεύτερο να υπάρχει επανεκκίνηση με ασφάλεια. Το τρίτο είναι η ανάταξη τους επιπέδου ασφάλεια των σιδηρόδρομων σε ένα πιο μόνιμο επίπεδο»

