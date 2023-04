Η Σακίρα μετά το χωρισμό της με τον Πικέ πήρε τα παιδιά και έφυγε

Life

Η διάσημη τραγουδίστρια μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό της από τον Ζεράρ Πικέ πήρε τα παιδιά και τους γονείς και έφυγε από την Βαρκελώνη. Η ανάρτηση... όλο υπονοούμενα.

Η διάσημη τραγουδίστρια Σακίρα γνωστοποίησε μέσω ανάρτησή της στο Instagram ότι αποχαιρετά την ζωή της στην Βαρκελώνη και μετακομίζει με τα παιδιά και τους γονείς της στο Μαϊάμι μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό της από τον Ζεράρ Πικέ. Με μία εικόνα από την Βαρκελώνη η σταρ έγραψε στα ισπανικά:

«Εγκαταστάθηκα στη Βαρκελώνη για να δώσω στα παιδιά μου σταθερότητα, την ίδια που ψάχνουμε τώρα σε μια άλλη γωνιά του κόσμου δίπλα στην οικογένεια, τους φίλους και τη θάλασσα. Σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο στην αναζήτηση της ευτυχίας τους», σημείωσε η Σακίρα και πρόσθεσε:

«Ευχαριστώ όλους όσοι έκαναν σέρφινγκ σε τόσα κύματα μαζί μου εκεί στη Βαρκελώνη, την πόλη όπου έμαθα ότι η φιλία είναι αναμφίβολα μεγαλύτερη από την αγάπη. Ευχαριστώ όλους όσοι με ενθάρρυναν εκεί, στέγνωσαν τα δάκρυά μου, με ενέπνευσαν και με έκαναν να μεγαλώσω. Ευχαριστώ το κοινό μου στην Ισπανία που πάντα με κάλυπτε με την αγάπη και την πίστη του. Θα σας ξαναδώ και όπως είπε ο πατέρας μου τόσες φορές, θα τα ξαναπούμε στις στροφές», έγραψε.

Σύμφωνα με το podcast «Mamarazzi» η Σακίρα έφυγε με τους δύο γιους της από το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης την Κυριακή «προς άγνωστο προορισμό». Η καταλανική εφημερίδα «El Periodico» το περιέγραψε ως το «τελευταίο αντίο» της καθώς στην συνέχεια η οικογένεια θα μετακομίσει στο Μαϊάμι.

