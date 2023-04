Καπουτζίδης: Οι “Σέρρες”, το συγκινητικό φινάλε και ο δεύτερος κύκλος της σειράς (βίντεο)

Life

Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο "Πρωινό" για το δεύτερο κύκλο της σειράς.

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Σέρρες» προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 31/3 και το φινάλε τα είχε όλα.

Λίγο μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου, το Twitter “πλημμύρισε” από σχόλια, τόσο για τη σειρά, όσο και για τον πρωταγωνιστή της, Πάνο Νάτση ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή.

Την τιμητική της είχε η φράση «σε αγαπάω για ό,τι είσαι» που ακούστηκε στη σειρά, σε μία έντονη συγκινητική σκηνή ανάμεσα σε πατέρα και γιο.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης σε ζωντανή σύνδεση από την Αίγινα μίλησε στο "Πρωινό" και ανέφερε πως "είναι μία σειρά που υμνεί την αγάπη και για αυτό πήρε και τόση αγάπη από τον κόσμο" ενώ αποκάλυψε πως "έχω ξεκινήσει να γράφω το δεύτερο κύκλο της σειράς, και σημαντική αφορμή είναι ο χαμός του Πάνου και αυτό το "σε αγαπώ" που στο ρόλο δεν πρόλαβε να πει στον πατέρα του".

Ο Γιώργος Καπουτζίδης τόνισε πως "τις διακρίσεις τις έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος για τον άνθρωπο, το κλειδί όμως για όλα είναι η αγάπη".





