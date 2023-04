Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Γέλιο μέχρι δακρύων στο επεισόδιο της Δευτέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέοι... πονοκέφαλοι για τους ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1. Πάρτε μία γεύση από το επεισόδιο της Δευτέρας.

Η κωμική σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Ο Γιάννης γοητεύεται από το ενδιαφέρον και τον θαυμασμό που του δείχνει η Άντζυ και παρότι παραμένει πιστός, είναι γεμάτος ενοχές απέναντι στην Περιστέρα, τόσο που θα φτάσει μέχρι και να της φτιάξει πρωινό για να της το πάει στο κρεβάτι! Ο Αρίστος από την άλλη είναι αγχωμένος για την πρώτη του μέρα στην αντιπροσωπεία που έχει ξαναπάρει στα χέρια του, ενώ η Μελίνα λαμβάνει τους βαθμούς των εξετάσεων των αγοριών και προς μεγάλη έκπληξη όλων οι βαθμοί του Θάνου έχουν πέσει τόσο που έχουν φτάσει τους βαθμούς του Αλέξανδρου! Έτσι, η Βιβή προσπαθεί να πείσει την Εριέττα να μιλήσει στον Θάνο για να ξαναβρεί τον εαυτό του. Στο μεταξύ ο Παύλος συνοδεύει την Λίλα στο κατάστημα των «Από Καρδιάς» με απώτερο σκοπό να γνωρίσει επιτέλους την Άντζυ, η οποία δεν διστάζει να τον φλερτάρει ασύστολα. Φαίνεται πως η καταιγίδα δεν θα αργήσει να έρθει στο κατάστημα των «Από Καρδιάς»… Και σαν να μην έφταναν αυτά, ο Γιάννης έχει μια καινούργια επιχειρηματική ιδέα που θα προκαλέσει πονοκέφαλο στον Αρίστο…

Trailer





Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

#PoiosPapadopoulos

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Η ανατριχιαστική στιγμή που το Intercity περνά από το σημείο της φονικής σύγκρουσης (βίντεο)

Θεσσαλονίκη – καταγγελία: “Με βίασε ο ξάδερφος μου στις τουαλέτες κλαμπ”

Μεσσηνία: 92χρονη καταγγέλλει 39χρονο για απόπειρα βιασμού





Gallery