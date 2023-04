Πολιτική

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Η υπόθεση αυτή δε θα παραγραφεί

Την επίσπευση της εισαγγελικής έρευνας για τη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ζήτησε ο πρόεδρος τους ΠΑΣΟΚ.

Την επίσπευση της εισαγγελικής έρευνας για τη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ζήτησε ο πρόεδρος τους ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε μετά από δικό του αίτημα στη με τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνο.

Ο κ Ανδρουλάκης παρέμεινε στο εισαγγελικό γραφείο για περίπου μία ώρα κι αμέσως μετά, κατά την έξοδο του, δήλωσε τα εξής:

Ήρθα σήμερα εδώ που χτυπά η καρδιά της δικαιοσύνης και κατέθεσα στον κ.Ελευθεριάνο αίτηση επίσπευσης της εισαγγελικής έρευνας που αφορά το ζήτημα των υποκλοπών . Η υπόθεση αυτή δεν θα παραγράφει ποτέ πολιτικά ούτε ποινικά .Και να είναι σίγουροι οι υπεύθυνοι ότι θα αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρού κράτους δικαίου ,είναι μια ευρωπαϊκή χώρα .Έχουμε χρέος όλο το πολιτικό σύστημα να μην επιτρέψει ξανά να εκτεθεί η χώρα μας διεθνώς με τέτοιες ποινικά απαράδεκτες πράξεις εις βάρος πολιτών εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.





