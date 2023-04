Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

"Ο Ερμής είναι ανάδρομος στον Ταύρο και η όψη με τον Πλούτωνα δημιουργεί οικονομικά σκαμπανεβάσματα" είπε η Λίτσα Πατέρα στην αρχή της ενότητας των ζωδίων.

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπή του ΑΝΤ1 "η Αφροδίτη στον Ταύρο δίνει διάθεση για χαρά και έρωτα ενώ ο Άρης βρίσκεται στον Καρκίνο"

Η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





