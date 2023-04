Πολιτική

Τσαβούσογλου: Υπάρχουν ιστορικά προβλήματα με την Ελλάδα, αλλά...

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Τι είπε για το Κυπριακό.

Συνέντευξη στην εφημερίδα «Μιλλιέτ» έδωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην οποία αναφέρθηκε τόσο στα ελληνοτουρκικά όσο και στο Κυπριακό.

«Πετύχαμε ένα θετικό κλίμα με την Ελλάδα, ωστόσο για να είναι μόνιμη η θετική ατμόσφαιρα, θα πρέπει να αποφεύγονται βήματα που αυξάνουν την ένταση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου υπάρχουν ιστορικά προβλήματα που δεν μπορούν οι δύο χώρες να συμφωνήσουν, ή να λύσουν, ωστόσο «θα πρέπει να υπάρχει ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας για την επίλυσή τους».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι «αυτές οι διαβουλεύσεις θα πρέπει τώρα να είναι προσανατολισμένες στα αποτελέσματα» και πρόσθεσε ότι «τα προβλήματα εντοπίστηκαν. Είναι απαραίτητο να εργαστούμε για την επίλυση αυτών των προβλημάτων».

Για το Κυπριακό ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι η απουσία μόνιμης λύσης αποτελεί πάντα πηγή έντασης. Πηγή έντασης σύμφωνα με τον Τούρκο ΥΠΕΞ αποτελούν και οι αδειοδοτήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για τους υδρογονάνθρακες.

