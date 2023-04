Κοινωνία

Κακοκαιρία “ILINA”: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Νέο επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ. Πότε και ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία "ILINA".

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού για την κακοκαιρία "ILINA" προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/4) η ΕΜΥ.

Όπως αναφέρεται το σύστημα κακοκαιρίας θα επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας μας μέχρι και αύριο, Τρίτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται κατά τόπους από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, από χαλαζοπτώσεις και από ενισχυμένους ανέμους τοπικά θυελλώδεις στο Αιγαίο.

Αναλυτικά

Για σήμερα Δευτέρα (03-04-2023) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται

α) στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Επισημαίνεται ότι μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας και στην κεντρική Μακεδονία τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα.

β) από αργά το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και

γ) τις βραδινές ώρες στη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη δυτική Πελοπόννησο τις βραδινές ώρες θα εξασθενήσουν.

Για αύριο Τρίτη (04-04-2023) τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κατά διαστήματα

α) στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

β) μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και

γ) τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τη νότια Εύβοια και τη νότια Πελοπόννησο.

Τοπικά θυελλώδεις νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα επικρατήσουν

α) σήμερα Δευτέρα (03-04-2023) στο ανατολικό Αιγαίο και

β) τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (04-04-2023) στην περιοχή του Καστελλόριζου.

Νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, εστάλη μήνυμα από το 112 σε κατοίκους της Θεσσαλονίκης, της Ημαθίας, της Πέλλας και της Πιερίας.

Το μήνυμα ανέφερε: «Επείγουσα προειδοποίηση. Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες – θυελλώδεις άνεμοι) από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα στην περιοχή σας. Περιορίστε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων στις απολύτως απαραίτητες και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών».

