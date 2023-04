Οικονομία

Μητσοτάκης για Τουρισμό: Προτεραιότητες η βιωσιμότητα και οι εργαζόμενοι

Την αισιοδοξία του τόσο για την πορεία του τουρισμού και για φέτος αλλά και για τις επόμενες χρονιές μετέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση εργασίας που είχε με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΕΤΕ.

Συνάντηση εργασίας με την Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αντικείμενο την τρέχουσα τουριστική περίοδο. «Πιστεύω ότι έχουμε ήδη πετύχει έναν κεντρικό μας στόχο που δεν είναι άλλος από την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, έτσι ώστε η Ελλάδα να μην είναι αποκλειστικά ένας προορισμός τον οποίο προτιμούν οι επισκέπτες μας μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες», σημείωσε κατά την έναρξη της σύσκεψης.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης πως «τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία προέρχονται από τον τουρισμό και αυτά ξεπέρασαν τους αρχικούς στόχους που είχε θέσει το υπουργείο Οικονομικών. Με αποτέλεσμα να έχουμε και περισσότερες δημοσιονομικές αντοχές να στηρίξουμε την κοινωνία με μια σειρά από στοχευμένα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση της εισαγόμενης ακρίβειας». «Κοινή αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, είναι η συνολική αναβάθμιση του προϊόντος μας. Να δαπανούν περισσότερα χρήματα οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην πατρίδα μας, να μετράμε την επιτυχία της τουριστικής περιόδου όχι μόνο με τον αριθμό των αφίξεων, αλλά κυρίως με το εισόδημα το οποίο οι επισκέπτες αυτοί αφήνουν τελικά στην χώρα μας», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις δύο βασικές πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης. Για την πρώτη, που έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε: «Με την προστασία του περιβάλλοντος, με την προστασία των προορισμών μας, ειδικά κάποιων εμβληματικών προορισμών οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή κάτω από μεγάλη πίεση και θα πρέπει να σκεφτούμε άμεσα το μέλλον τους, με παρεμβάσεις οι οποίες δεν μπορούν πια να αργούν πολύ».

«Το δεύτερο έχει να κάνει με τους εργαζόμενους στον τουρισμό, με την δυνατότητα όλοι να έχουν το ίδιο μέρισμα επιτυχίας από την ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος. Αυτό έχει να κάνει με τους καλύτερους μισθούς, τις καλύτερες συνθήκες εργασίας, αλλά φυσικά και τις ελλείψεις που ήδη παρατηρούνται ως προς το εργατικό δυναμικό, κάτι το οποίο μας υποχρεώνει να σχεδιάζουμε από τώρα παρεμβάσεις που θα έχουν ένα μακροχρόνιο αποτύπωμα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε και τις πολύ μεγάλες δυσκολίες τις οποίες διαχειρίστηκε η κυβέρνηση τα τελευταία τρία χρόνια: «Η πανδημία αποτέλεσε μία πρωτοφανή δοκιμασία για τον κλάδο του τουρισμού, πήραμε όμως τολμηρές αποφάσεις οι οποίες δικαιώθηκαν εκ του αποτελέσματος στηρίζοντας το brand της Ελλάδος, ανοίγοντας από τους πρώτους, αλλά με απολύτως ασφαλή τρόπο. Και νομίζω ότι δρομολογήσαμε τις περσινές και τις φετινές εξελίξεις ουσιαστικά πριν από δύο και τρία χρόνια, όταν διαχειριστήκαμε -πιστεύω- με μεγάλη επιτυχία και στηρίζοντας τον κλάδο του τουρισμού την πρωτοφανή κρίση της πανδημίας», σημείωσε.

«Να θυμίσω ότι αυξήθηκε κατά 8% η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη και ανά τουρίστα. Και οι πολλαπλές επενδύσεις που γίνονται από τον ιδιωτικό τομέα και προγραμματίζει και κάνει ήδη η ελληνική κυβέρνηση και στις δημόσιες επενδύσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τους τουριστικούς προορισμούς, είναι τα εχέγγυα για περαιτέρω ανάπτυξη και στήριξη και του αγροτικού κλάδου και του εμπορικού κόσμου και των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων στον τουρισμό και του real estate και της κατασκευής. Μια που 8 στις 10 επενδύσεις πλέον είναι τουριστικού ενδιαφέροντος ή υποδομών για τον τουρισμό», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.

«Κεφαλαιοποιώντας το πολύ καλό brand name το οποίο έχει φτιάξει η χώρα, το οποίο ενδυναμώθηκε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του κορονοϊού και της πανδημίας Covid και του τρόπου με τον οποίο άνοιξε ο τουρισμός το καλοκαίρι του 2020 και συνέχισε να λειτουργεί το καλοκαίρι του 2021 αποτελώντας -σε πολλές περιπτώσεις και με πολλές πρακτικές- και παράδειγμα και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, καταφέραμε, κεφαλαιοποιώντας αυτή την πολύ σωστή στρατηγική, να πετύχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα», ανέφερε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν τα στοιχεία για τους πρώτους μήνες του 2023 και οι στόχοι για ολόκληρο το έτος. Τονίστηκε επίσης ότι τα έσοδα της περσινής περιόδου ξεπέρασαν τα προϋπολογισθέντα κατά 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ καταγράφηκαν εισπράξεις-ρεκόρ από τις τρεις κυριότερες αγορές: το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Όπως επισημάνθηκε, η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας είναι αυξημένη κατά 64,4% σε σύγκριση με τους πρώτους δύο μήνες του 2022 και κατά 2,5% έναντι του 2019, του τελευταίου έτους προ πανδημίας κατά το οποίο καταγράφηκε ιστορικό υψηλό στον τουρισμό. Τονίστηκε ότι σημειώνεται διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αεροπορικές συνδέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στο άνοιγμα της Κίνας, μετά την άρση των υγειονομικών περιορισμών.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιανουάριο ήταν αυξημένες κατά 71,9% σε σχέση με τον πρώτο μήνα του 2022, με σημαντική άνοδο στα έσοδα τόσο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο και από χώρες πέραν των 26 εταίρων.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος.

Συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος, ο α΄ αντιπρόεδρος Γρηγόρης Τάσιος, ο αντιπρόεδρος Λύσανδρος Τσιλίδης, ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Τοκούζης, ο αντιπρόεδρος Οικονομικών Μανώλης Γιαννούλης, ο αντιπρόεδρος Ευτύχιος Βασιλάκης, ο αντιπρόεδρος Καλλίνικος Καλλίνικος, ο γενικός γραμματέας Γιώργος Βερνίκος, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Ιωάννης Παράσχης, ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, μέλος του ΔΣ, και η διευθύνουσα σύμβουλος της Marketing Greece Ιωάννα Δρέττα.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, επ' αφορμή της επίσημης έναρξης της τουριστικής περιόδου, αν και πιστεύω ότι έχουμε ήδη πετύχει έναν κεντρικό μας στόχο που δεν είναι άλλος από την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, έτσι ώστε η Ελλάδα να μην είναι αποκλειστικά ένας προορισμός τον οποίο προτιμούν οι επισκέπτες μας μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες.

Θέλω και εγώ να εκφράσω με τη σειρά μου την ικανοποίησή μου για τη συνολική απόδοση του κλάδου τον περασμένο χρόνο. Είναι σαφές ότι ξεπεράσατε τις προσδοκίες που είχαμε θέσει. Και τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία προέρχονται από τον τουρισμό και αυτά ξεπέρασαν τους αρχικούς στόχους που είχε θέσει το Υπουργείο Οικονομικών. Με αποτέλεσμα να έχουμε και περισσότερες δημοσιονομικές αντοχές να στηρίξουμε την κοινωνία με μια σειρά από στοχευμένα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση της εισαγόμενης ακρίβειας, είτε αυτή αφορά τους λογαριασμούς της ενέργειας, είτε αυτή αφορά συνολικά το κόστος διαβίωσης και τις τιμές στο σούπερ μάρκετ.

Έχετε δίκιο να λέτε, κ. Πρόεδρε, ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για την χρονιά η οποία έρχεται. Και πιστεύω ότι αυτό το οποίο έχουμε πετύχει μαζί -και όταν εννοώ μαζί, εννοώ το κράτος σε όλες του τις εκφάνσεις, αλλά και ο τομέας του τουρισμού ως προς την αναβάθμιση του brand της χώρας- νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι, όχι μόνο για το 2023, αλλά και για τις επόμενες χρονιές που έρχονται. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά και στη συνέχεια, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές.

Να δούμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από τις νέες αγορές τις οποίες μπορούμε να ανοίξουμε, τις νέες υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε, τη συνολική αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος, διότι εάν κάτι αποτελεί -πιστεύω- κοινή αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, είναι η συνολική αναβάθμιση του προϊόντος μας. Να δαπανούν περισσότερα χρήματα οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην πατρίδα μας, να μετράμε την επιτυχία της τουριστικής περιόδου όχι μόνο με τον αριθμό των αφίξεων, αλλά κυρίως με το εισόδημα το οποίο οι επισκέπτες αυτοί αφήνουν τελικά στην χώρα μας.

Αλλά, όπως είπατε κ. Πρόεδρε, το να φτάνεις κοντά στην κορυφή σημαίνει αυξημένες υποχρεώσεις για να προστατεύσουμε αυτό το οποίο έχουμε ήδη κατοχυρώσει. Και εκεί θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας δύο σκέψεις μου και αυτές αποτελούν αδιαπραγμάτευτες πολιτικές προτεραιότητές της κυβέρνησής μας.

Η μία έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος. Με την προστασία του περιβάλλοντος, με την προστασία των προορισμών μας, ειδικά κάποιων εμβληματικών προορισμών οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή κάτω από μεγάλη πίεση και θα πρέπει να σκεφτούμε άμεσα το μέλλον τους, με παρεμβάσεις οι οποίες δεν μπορούν πια να αργούν πολύ.

Και το δεύτερο έχει να κάνει με τους εργαζόμενους στον τουρισμό, με την δυνατότητα όλοι να έχουν το ίδιο μέρισμα επιτυχίας από την ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος. Αυτό έχει να κάνει με τους καλύτερους μισθούς, τις καλύτερες συνθήκες εργασίας, αλλά φυσικά και τις ελλείψεις που ήδη παρατηρούνται ως προς το εργατικό δυναμικό, κάτι το οποίο μας υποχρεώνει να σχεδιάζουμε από τώρα παρεμβάσεις που θα έχουν ένα μακροχρόνιο αποτύπωμα.

Είτε περισσότερη έμφαση στην τουριστική εκπαίδευση και στο πώς θα καταστήσουμε τον κλάδο του τουρισμού πιο ελκυστικό για νέα παιδιά που σκέφτονται από εδώ και στο εξής τις επαγγελματικές τους σταδιοδρομίες -εδώ και το Δημόσιο, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν κάλλιστα να συνεργαστούν για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Είτε επίσης και τη δυνατότητα να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία που έχουν να κάνουν με τη μεταναστευτική μας πολιτική για να προσελκύσουμε και εργαζόμενους από το εξωτερικό, εφόσον αυτό καταστεί απολύτως απαραίτητο.

Δεν θέλω να μακρηγορήσω, γιατί θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Να ευχηθώ να έχουμε μία πολύ επιτυχημένη τουριστική περίοδο και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα συνδράμουμε σε αυτό.

Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι οι εκλογές που θα λάβουν χώρα την 21η Μαΐου δεν θα διαταράξουν την ομαλή πορεία της τουριστικής περιόδου και από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε τον συνολικό ετήσιο απολογισμό, να είμαστε πάλι στην ευχάριστη θέση να έχουμε ξεπεράσει τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει, έτσι ώστε ο τουρισμός να συνεχίσει να μας εκπλήσσει ευχάριστα και όχι δυσάρεστα.

Και βέβαια δεν μπορώ να μην θυμηθώ, καθώς βρισκόμαστε και πάλι εδώ σε μία καλύτερη συγκυρία, τις πολύ μεγάλες δυσκολίες τις οποίες διαχειριστήκαμε ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια: Η πανδημία αποτέλεσε μία πρωτοφανή δοκιμασία για τον κλάδο του τουρισμού, πήραμε όμως τολμηρές αποφάσεις οι οποίες δικαιώθηκαν εκ του αποτελέσματος στηρίζοντας το brand της Ελλάδος, ανοίγοντας από τους πρώτους, αλλά με απολύτως ασφαλή τρόπο. Και νομίζω ότι δρομολογήσαμε τις περσινές και τις φετινές εξελίξεις ουσιαστικά πριν από δύο και τρία χρόνια, όταν διαχειριστήκαμε -πιστεύω- με μεγάλη επιτυχία και στηρίζοντας τον κλάδο του τουρισμού την πρωτοφανή κρίση της πανδημίας.

Τέλος να σας πω ότι είμαι αισιόδοξος για τον κλάδο του τουρισμού για έναν ακόμα λόγο που έχει να κάνει με ένα macro trend, το οποίο πιστεύω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τα επόμενα χρόνια, ενδεχομένως και τις επόμενες δεκαετίες.

Πιστεύω, ότι θα αναζητούμε ολοένα και περισσότερο να καταναλώνουμε το διαθέσιμο εισόδημα σε εμπειρίες και όχι τόσο σε αγαθά. Εμπειρίες προσφέρουμε σε όλες τους τις εκφάνσεις ως τουριστικός προορισμός και πιστεύω ότι γι' αυτό και τα νέα για το 2023 εξακολουθούν να είναι ενθαρρυντικά, παρά το γεγονός ότι και η Ευρώπη αντιμετωπίζει μία οικονομική κρίση και μία ακρίβεια, η οποία υπονομεύει το διαθέσιμο εισόδημα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις κύριες αγορές μας.

Ταυτόχρονα, οι νέες ευκαιρίες είναι εδώ. Υπάρχουν αγορές οι οποίες ακόμα είναι τελείως παρθένες για εμάς. Να αναφέρω ενδεικτικά μία, την Ινδία, που δεν έχουμε καν «ξύσει την επιφάνεια» του τι μπορούμε να κάνουμε ως προς τη μεγαλύτερη πια σε πληθυσμό χώρα του κόσμου, η οποία δεν απέχει και τόσο πολύ από την Ελλάδα. 'Αρα, ας σκεφτούμε δημιουργικά, έξυπνα και ας κρατήσουμε αυτό το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας το οποίο είχαμε τα τελευταία χρόνια ως οδηγό για το πώς πρέπει να συνεργάζεται ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα.

