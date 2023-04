Πολιτική

Οικονόμου για φράχτη: Θωρακίζουμε τα σύνορα της πατρίδας σώζοντας ζωές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις κυβερνητικές επιλογές που «δίνουν προοπτικές στους νέους».

«Η κυβέρνησή μας από την πρώτη στιγμή έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη πολιτικών που δίνει προοπτικές στους νέους. Στο πλαίσιο αυτό μπαίνει σε εφαρμογή από σήμερα το πρόγραμμα χορήγησης στεγαστικών ή χαμηλότοκων δανείων για νέους», ανέφερε ο Γιάννης Οικονόμου κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε λεπτομερώς στο σχετικό πρόγραμμα «Σπίτι μου» και υπογράμμισε πως αυτό το πρόγραμμα δίνει μια πρώτη απάντηση στις στεγαστικές ανάγκες που έχουν τα νέα ζευγάρια ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλα προγράμματα όπως το πρόγραμμα «κάλυψη».

«Τις νέες και νέους αφορά και η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού», συνέχισε ο κ. Οικονόμου υπενθυμίζοντας ότι από το 650 ευρώ το 2019 έφτασε τα 780 ευρώ σήμερα. «Προφανώς η νέα αύξηση δεν λύνει από μόνη της το πρόβλημα. Όμως η χώρα μας χάρις στην ανάπτυξη σταδιακά συγκλίνει με την Ευρώπη. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στη 10η θέση. Αυτή η πορεία σύγκλισης δεν πρέπει να σταματήσει με παρακινδυνευμένες επιλογές» συμπλήρωσε και τόνισε πως «όπως μειώσαμε δραστικά τους φόρους έτσι θα αυξήσουμε τους μισθούς την επόμενη τετραετία».

Επιπλέον αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, στη μείωση της ανεργίας, στην ανάπτυξη δράσεων όπως το «πρώτο ένσημο», τα νέα προγράμματα κατάρτισης, τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ για την απασχόληση των νέων, προγράμματα ενίσχυσης της μαθητείας.

Είπε επίσης ότι θεσπίστηκαν μεταρρυθμίσεις όπως η άδεια πατρότητας, η διεύρυνση των αδειών μητρότητας, το πρόγραμμα «νταντάδες της γειτονιάς», τη δημιουργία μονάδων παιδικής φροντίδας σε επιχειρήσεις.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ διαθέτει ένα ολοκληρωμένο, πρακτικό και άμεσα εφαρμόσιμο σχέδιο για να βοηθήσει τη νέα γενιά. Είμαστε δίπλα τους και ανοιχτοί να ακούσουμε τις επιθυμίες τους. Φιλοδοξούμε να είμαστε πρώτα και πάνω από όλα χρήσιμοι στη νέα γενιά», ανέφερε.

Ο κ. Οικονόμου επανέλαβε τα ερωτήματα που εγείρονται για το φράχτη στον Έβρο και τη μεταναστευτική πολιτική. «Παραβιάζει ο φράχτης τον Έβρο; Γιατί ο κ. Παπαδημούλης πρωτοστατεί στην προώθηση σχετικής πρωτοβουλίας που ζητά να μη χρηματοδοτεί η ΕΕ έργα που σχετίζονται με το φράχτη;», ανέφερε και πρόσθεσε μία σειρά από άλλα σχετικά ερωτήματα. «Ακολουθούμε δίκαια και αποτελεσματική πολιτική η οποία θωρακίζει τα σύνορα της πατρίδας μας σώζοντας ανθρώπους. Για εμάς η επέκταση του φράχτη είναι απαραίτητη και θα γίνει ακόμα και με εθνικούς πόρους», υπογράμμισε.

Κλείνοντας την εισήγησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για απίστευτα ψέματα σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του νερού. «Πρόκειται για ξεδιάντροπο μηχανισμό προπαγάνδας. Παρά την κατηγορηματική δήλωση του πρωθυπουργού ότι το νερό ήταν και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν στα ψέματα παραπλανώντας τους πολίτες», πρόσθεσε.

