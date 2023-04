Life

Τηλεθέαση - ΑΝΤ1: Οι πρωτιές του Μαρτίου

Ποιες εκπομπές του ΑΝΤ1 ήταν πρώτη επιλογή για τους τηλεθεατές τον μήνα Μάρτιο.

Το «Καλημέρα Ελλάδα», με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου είχε ισχυρή παρουσία, τον Μάρτιο, όχι μόνο στα θέματα της επικαιρότητας, αλλά και στον πίνακα τηλεθέασης.

Με 16,7%, η εκπομπή ήταν στην πρώτη θέση, στο δυναμικό κοινό 18-54, στη μάχη των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών, ενώ στο σύνολο κοινού κατέγραψε 17,1%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Καλημέρα Ελλάδα» σε επιμέρους ανδρικό κοινό έφτασε το 21,1%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό άγγιξε το 18,3%.

Πρώτη επιλογή «ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ» και τον Μάρτιο στο γενικό σύνολο, πρωτιά και στο δυναμικό κοινό

«Το Πρωινό» ήταν και τον Μάρτιο η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία τους. Η εκπομπή ήταν στην πρώτη θέση τόσο στο γενικό σύνολο, όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54, στη ζώνη προβολής της, με διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα κατέγραψε μέσο όρο 19,7%, στο γενικό σύνολο, με 5,9 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 σημείωσε, επίσης, πρωτιά με 16,2%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 1,1 μονάδες. Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες η εκπομπή κατέγραψε υψηλές «πτήσεις», σημειώνοντας σε επιμέρους γυναικείο κοινό 24%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό έφτασε το 21%.

Στην πρώτη θέση το «Rouk Zouk» και τον Μάρτιο 4,5 μονάδες μπροστά από τον ανταγωνισμό

Στην κορυφή της τηλεθέασης ήταν το «Rouk Zouk» και τον Μάρτιο. Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι, με τη Ζέτα Μακρυπούλια, παρέμεινε πρώτο τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 18 %, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό τουλάχιστον 4,5μονάδες, όσο και στο γενικό σύνολο σημειώνοντας 17%, με 2,3 μονάδες διαφορά από το 2ο κανάλι.

Αξίζει να σημειωθεί πως το «Rouk Zouk» είχε υψηλές επιδόσεις τόσο σε ανδρικά όσο και σε γυναίκεια κοινά, σημειώνοντας 26,4% στους άνδρες ηλικίας 25-34, ενώ στις γυναίκες 45-54 κατέγραψε 18,5%.

Απόλυτοι κυρίαρχοι οι «Ράδιο Αρβύλα» και το «VINYΛΙΟ» και τον Μάρτιο

Απόλυτοι κυρίαρχοι στη μάχη της τηλεθέασης ήταν ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση και τον Μάρτιο.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» ήταν πρώτοι στη ζώνη προβολής τους στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 20,2%, ενώ κατέγραψαν το υψηλότερο ποσοστό τους την Πέμπτη 23 Μαρτίου, χτυπώντας 24,5%.

Έχοντας μαζί της καθημερινά, κατά μέσο όρο, 1.371.595 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’, η εκπομπή κατέγραψε υψηλά ποσοστά σε γυναίκες και άνδρες, αποδεικνύοντας πως οι τηλεθεατές δίνουν σταθερά ραντεβού με τη σάτιρα των «Ράδιο Αρβύλα».

Η παρέα από τη Θεσσαλονίκη, όμως, μας χάρισε και απολαυστικά αφιερώματα μέσα από το «VINYΛΙΟ». Τον Μάρτιο, η αγαπημένη και ξεχωριστή εκπομπή σημείωσε 21,4%, στο δυναμικό κοινό 18-54, και 6,5 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, ενώ την παρακολούθησαν έστω για 1’ λεπτό κατά μέσο όρο 1.589.000 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού.

Πρωτιά με 1.428.000 τηλεθεατές για το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πρώτο στο σύνολο κοινού, στη ζώνη προβολής του, και τον Μάρτιο με ποσοστό 16,6%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 3,3 μονάδες. Πρωτιά σημείωσε και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 15,8% και 2,9 διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Το τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΑΝΤ1 παρακολούθησαν, κατά μέσο όρο, 1.428.000 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1’.

Με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» έπαιξαν γυναίκες και άντρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους ανδρικό κοινό σκόραρε μέχρι και 23,6%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό άγγιξε το 19,1%.

