Πολιτική

Νερό: Πολιτική κόντρα για την “ιδιωτικοποίηση”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η πολιτική διαμάχη μετά τη συναυλία που έγινε στη Θεσσαλονίκη για το νερό.

Νέο πεδίο πολιτικής κόντρας ξέσπασε μετά τη συναυλία που έγινε την Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη.

Από τη μία ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ιδιωτικοποιεί το νερό, ενώ από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για fake news.

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου, ανέφερε σε σημερινή της δήλωση ότι, «χθες στη Θεσσαλονίκη, χιλιάδες άνθρωποι γέμισαν την πλατεία Αριστοτέλους στέλνοντας βροντερό μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι το νερό δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί. Όσες ανακοινώσεις και αν βγάλει η Νέα Δημοκρατία με fake news, οι πολίτες θυμούνται τι είχε προαναγγείλει ο κ. Μητσοτάκης το 2018, βλέπουν τι κάνει σήμερα και βάζουν φρένο στα καταστροφικά του σχέδια, φωνάζοντας «ως εδώ». Στις 21 Μαΐου βάζουμε τέλος στα σχέδια ιδιωτικοποίησης του νερού και δημιουργούμε μαζί το αύριο που ονειρευόμαστε».

Σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται: «Στον ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν για το ζήτημα του νερού, να εφαρμόσουν τις μεθόδους του Γκέμπελς: πες, πες, στο τέλος κάτι μένει. Παρότι, δεν έχει τεθεί σε καμία περίπτωση ζήτημα ιδιωτικοποίησης του νερού και τα σχετικά fake news του ΣΥΡΙΖΑ έχουν διαψευστεί με τον πιο επίσημο και τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κα Τσαπανίδου επιμένει ακόμη και σήμερα στο ψέμα περί δήθεν ιδιωτικοποίησης. Αυτό ξέρουν, αυτό κάνουν. Θα τους το ξαναπούμε λοιπόν: Το νερό ήταν, είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό! Ο κόσμος τους έχει μάθει αλλά αυτοί συνεχίζουν απτόητοι με γκεμπελικές «συνταγές».

Το Παρατηρητήριο Fake News», από πλευράς Νέας Δημοκρατίας αναφέρει σε δική του ανακοίνωση ότι, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει fake news για την «ιδιωτικοποίηση του νερού»:

«1. «Η Κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί το νερό»

Πρόκειται για ανυπόστατο ψέμα. Η Κυβέρνηση κάνει το ακριβώς αντίθετο: με τον Νόμο 5037/2023 περιφρουρεί τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού και ενισχύει την εποπτεία και τις ασφαλιστικές δικλείδες ως προς την ποιότητα και την αποφυγή σπατάλης του δημόσιου αυτού αγαθού.

Ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη στιγμή σε κάθε επίπεδο ότι το νερό ήταν, είναι και θα παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο.

Για πρώτη φορά όμως στον νόμο που φέρνει η Κυβέρνηση με το άρθρο 1 της αιτιολογικής έκθεσης και το άρθρο 3 του νομοσχεδίου θωρακίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας των παρόχων ύδατος.

2. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει την ιδιωτικοποίηση του νερού»

Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν μια απαράμιλλη ροπή στο ψέμα και την αβάσιμη προπαγάνδα. Ακόμα και μετά την κατηγορηματική διάψευση του Πρωθυπουργού, συνεχίζουν τον κατήφορο της λάσπης και των fake news.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ερώτηση που δέχθηκε στις 24/3 στις Βρυξέλλες, ξεκαθάρισε ότι το νερό δεν ιδιωτικοποιείται.

Συγκεκριμένα, είπε: «Σας διαβεβαιώνω κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα ιδιωτικοποίησης του νερού το οποίο ήταν, είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό.

Και πραγματικά αναρωτιέμαι, εάν θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε προς τις εκλογές, εν μέσω ενός απαράδεκτου περιβάλλοντος fake news. Η Κυβέρνηση έχει εξηγήσει επανειλημμένως γιατί ακριβώς ενισχύει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν με το νερό. Δεν έχει τίποτα απολύτως να κάνει με μία ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού, την οποία και επί της αρχής πρέπει να σας πω απορρίπτω.

Κατά συνέπεια, μη ρωτάτε εμένα, διότι η θέση της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Ρωτήστε όλους αυτούς, οι οποίοι εξακολουθούν και αναπαράγουν αυτά τα fake news, στα οποία κατηγορηματικά μου δίνετε ευκαιρία και σήμερα, στο δικό μου το επίπεδο να διαψεύσω».

3. «Η κυβέρνηση Τσίπρα διασφάλισε τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού»

Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Ν. 4389/2016 μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών κυριότητας της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ (Παράρτημα Δ’, άρθρο 197) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), γνωστή και ως Υπερταμείο. Ουσιαστικά, δηλαδή, έβαλε υποθήκη (και) το νερό για 99 χρόνια.

4. «Η ρύθμιση που έφερε η Κυβέρνηση ανοίγει την πόρτα της ιδιωτικοποίησης»

Ο βασικός σκοπός που εξυπηρετεί η ρύθμιση που φέρνει η Κυβέρνηση είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και λογοδοσίας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε χαμηλές τιμές και το ότι η τιμολόγηση του νερού γίνεται σύμφωνα με τον νόμο ενώ η ποιότητά του πρέπει να καταμετράται συστηματικά και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Επιπλέον, σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες όπου η διαχείριση του νερού γίνεται από δημόσιους φορείς, υπάρχουν Ανεξάρτητες Ρυθμιστικές Αρχές. Η ρύθμιση της αγοράς δεν χρειάζεται μόνο για τη ρύθμιση του ανταγωνισμού μεταξύ ιδιωτών. Χρειαζόμαστε και δημιουργούμε ισχυρούς δημόσιους φορείς διαχείρισης ύδατος.

Η αντιπολίτευση εναντιώνεται σε ένα λειτουργικό και σύγχρονο σύστημα διακυβέρνησης μέσω μιας Εθνικής Στρατηγικής για την προστασία και τη διαχείριση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Ουσιαστικά, βρίσκεται για άλλη μια φορά απέναντι στο συμφέρον των πολιτών, αφού προωθούμε συνθήκες ίσης πρόσβασης, ασφάλειας εφοδιασμού και εξοικονόμησης ύδατος. Με λίγα λόγια, περισσότερο και καλύτερο νερό για τους πολίτες.

Ποιες παθογένειες διορθώνει η συγκεκριμένη ρύθμιση;

Τον μεγάλο κατακερματισμό των υπηρεσιών ύδατος σε πολλούς παρόχους (295 αυτή τη στιγμή).

Τον ανεπαρκή έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των παρόχων υπηρεσιών ύδατος και των βασικών κέντρων κόστους.

Τα ανεπαρκή στοιχεία: Μόλις το 42% των οργανισμών υποβάλλει συστηματικά τα στοιχεία που υποχρεούται από τον νόμο στην πλατφόρμα του συστήματος.

Την ανομοιομορφία σε ό,τι αφορά στο ποσοστό ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Το επίπεδο ανάκτησης του κόστους των παρόχων υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, πλην ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ που είναι πιο οργανωμένες, κυμαίνεται από 21% έως 202%. Το 2019 το συνολικό ποσοστό απωλειών των παρόχων φτάνει έως και το 62%, και κατά μέσο όρο έχουμε απώλειες που φτάνουν το 35,6%, σε ό,τι αφορά το πόσιμο νερό. Υπάρχουν ΔΕΥΑ που δηλώνουν ότι έχουν 65% απώλειες στο νερό.

Την έλλειψη συστηματικής αποτύπωσης της κατάστασης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να προτεραιοποιηθούν τα απαιτούμενα έργα.

Την έλλειψη κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ επιχειρούν για ακόμα μία φορά να ξεγελάσουν τον ελληνικό λαό. Επενδύουν και οι δυο στην κοντή μνήμη των Ελλήνων. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε έναν αντισυνταγματικό νόμο σύμφωνα με το ΣτΕ τον 4389 του 2016 αποφάσισε να εκποιηθεί το νερό - και η ΕΥΑΘ και η ΕΥΔΑΠ. Σήμερα λοιπόν οι ΣΥΡΙΖαίοι ψηφοφόροι αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ επίσημα διαφωνούν με την ιδιωτικοποίηση του νερού όπως λένε οι ίδιοι. Είναι δύο κόμματα ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ σε συσκευασία του ενός. Λένε ψέμματα συνεχώς επενδύοντας στο πολιτικό αλτσχάϊμερ που οι ίδιοι έχουν».