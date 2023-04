Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Βιασμός 12χρονου: Ελεύθερος με όρους ο 15χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περιστατικό φέρεται να έγινε μπροστά στα μάτια ενός τρίτου ανήλικου. Τι υποστήριξε ο 15χρονος.



Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό ανηλίκου και γενετήσια πράξη ενώπιον ανηλίκου, που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.

Ο 15χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες δηλώνοντας αθώος.

Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος, υπό τους όρους της παρακολούθησής του από επιμελητή ανηλίκων και της απαγόρευσης προσέγγισης του ανήλικου παθόντα.

Το περιστατικό φέρεται πως έγινε μπροστά στα μάτια ενός τρίτου ανήλικου, ηλικίας 11 ετών.

Για την ίδια υπόθεση παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο οι γονείς του 15χρονου που διώκονται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: grtimes

Ειδήσεις σήμερα:

Ρένα Κουμιώτη: Πέθανε η σπουδαία ερμηνεύτρια

Τροχαίο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Βίντεο από την στιγμή της σύγκρουσης των ΙΧ

Κακοκαιρία “ILINA”: έντονες καταιγίδες, χιόνια και ισχυροί άνεμοι την Δευτέρα