Πρέσπες: Διάσωση αρκούδας από παράνομη παγίδα (εικόνες)

Μικρή αρκούδα διασώθηκε αφού πιάστηκε σε παράνομη παγίδα για αγριογούρουνα.

Σε μια συρμάτινη θηλιά παράνομης παγίδας για αγριογούρουνα, πιάστηκε αρκουδάκι στις Πρέσπες, που χάρη όμως στην Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την αρκούδα του έργου LIFE ARCPROM, απελευθερώθηκε μετά από λίγες ώρες. Σύμφωνα με ανακοίνωση από την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», το ενάμισι έτους ζώο, εντοπίστηκε το πρωί της 2ας Απριλίου από γεωργό κατά τη διάρκεια του οργώματος, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών.

Η Εταιρεία ενημέρωσε το Δασαρχείο Φλώρινας και τη Μονάδα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας (ΟΦΥΠΕΚΑ), η οποία ήρθε σε επαφή με την «Καλλιστώ». Με τη συνδρομή συνεργάτη κτηνιάτρου από την Καστοριά, ενεργοποιήθηκε η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης (ΟΑΕ) για την αρκούδα του έργου LIFE ARCPROM, η οποία ξεκίνησε την επιχείρηση το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Τα μέλη της ΟΑΕ διαπίστωσαν ότι παρόλο που το αρκουδάκι ήταν εγκλωβισμένο αρκετές ώρες, ήταν πολύ καλά στην υγεία του και έτσι αμέσως μετά τη νάρκωση, με ειδικό αναισθητικό όπλο, την αφαίρεση της θηλιάς και τις πρώτες βοήθειες, ακολούθησε η απελευθέρωση του. Στο αρκουδάκι (θηλυκό, βάρους 45 κιλών) δεν τοποθετήθηκε ραδιοκολλάρο που θα κατέγραφε την κίνησή του, λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Σύμφωνα δε, με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της οργάνωσης, Γιώργο Θεοδωρίδη, το αρκουδάκι ήταν σε μια ηλικία που είχε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του με την μητέρα του και μπορούσε να ζήσει μόνο του.

Το έργο LIFE ARCPROM υλοποιείται σε τέσσερις προστατευόμενες περιοχές σε Ελλάδα (Εθνικά Πάρκα Πρεσπών, Οροσειράς Ροδόπης και Βόρειας Πίνδου) και Ιταλία (Εθνικό Πάρκο Maiella στην περιφέρεια του Αμπρούτζο), με τη συμμετοχή των αρμόδιων Μονάδων Διαχείρισης. Στόχος του είναι η βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας και μία από της πιο κομβικές δράσης του η λειτουργία Ομάδων Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα.

