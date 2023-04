Οικονομία

ΟΑΣΑ: Νέα στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ την Τρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εν λόγω απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια έκτακτου διοικητικού συμβουλίου.



Ακινητοποιημένα θα παραμείνουν και αύριο Τρίτη 4 Απριλίου τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ από τις 12 το μεσημέρι ως τις 4 το απόγευμα καθώς οι τεχνικοί ΟΑΣΑ και ΟΣΥ προχωρούν σε νέα στάση εργασίας.

Η εν λόγω απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια έκτακτου διοικητικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα ενώ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των εργαζομένων, στις πάγιες απαιτήσεις τους είναι:

η ανανέωση στόλου,

η προμήθεια ανταλλακτικών,

οι προσλήψεις προσωπικού.

Τέλος, απαιτούν «να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης και να σταματήσει επιτέλους ο εμπαιγμός, έναντι του επιβατικού κοινού και των εργαζομένων, προκειμένου να τους διασφαλίσουμε ασφαλείς και ποιοτικές δημόσιες μαζικές μεταφορές».

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Η ανατριχιαστική στιγμή που το Intercity περνά από το σημείο της φονικής σύγκρουσης (βίντεο)

Θεσσαλονίκη – καταγγελία: “Με βίασε ο ξάδερφος μου στις τουαλέτες κλαμπ”

Ρένα Κουμιώτη: Πέθανε η σπουδαία ερμηνεύτρια