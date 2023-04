Κοινωνία

Πειραιάς: Χειροπέδες για παράνομο εμπόριο βεγγαλικών (εικόνες)

Επιχείρηση για τη σύλληψη του άνδρα που παρέλαβε παράνομα τα βεγγαλικά.

Παράνομα βεγγαλικά εμπορευόταν μέσω του διαδικτύου 35χρονος ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας στο λιμάνι του Πειραιά, από την Ομάδα Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών Αττικής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αστυνομικοί προσποιούμενοι τους πιθανούς αγοραστές, μετέβησαν κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στο λιμάνι και εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κατέχει σακούλα περιέχουσα 230 βεγγαλικά πυροτεχνήματα.

Στη συνέχεια σε έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 492 βεγγαλικά πυροτεχνήματα.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου.

