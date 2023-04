Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το καθηλωτικό επεισόδιο της Δευτέρας, της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.



Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με καθηλωτικά επεισόδια και θα κόψουν την ανάσα μας.

«Αυτός που αποφεύγει τη μάχη, στο τέλος θα τη δώσει»

Μένανδρος

Η ύπαρξη του πτώματος στο πορτ μπαγκάζ του Άκη μπλέκει άσχημα την παρέα των παιδιών. Άκης, Νεφέλη, Λίνα, Δανάη και Θοδωρής οδηγούνται στην Ασφάλεια, αφήνοντας έκπληκτους τους πάντες. Πώς βρέθηκε το πτώμα στο πορτ μπαγκάζ; Θα καταφέρουν τα παιδιά να αποδείξουν την αθωότητά τους;

Η σχέση της Άννας και του Δημήτρη δοκιμάζεται και πάλι. Η σύλληψη των παιδιών, όμως, δεν τους αφήνει περιθώρια για εξηγήσεις. Και οι δύο θα ριχτούν στον αγώνα για να μάθουν την αλήθεια και να αθωώσουν τα παιδιά. Θα τα καταφέρουν;

Ο Σπύρος είναι, για μία ακόμα φορά, σίγουρος ότι ο Θοδωρής είναι ένοχος. Έχει, όμως, κι άλλον ένα γρίφο να λύσει. Ποιανού είναι το αποτεφρωμένο πτώμα; Μήπως είναι του Κοσμά;

Η αποφυλάκιση του Αλέκου θα πιάσει την Υβόννη απροετοίμαστη. Είναι σίγουρη ότι ο Αλέκος δεν πρόκειται να ξεχάσει ότι εκείνη είπε ψέματα και τον οδήγησε στη φυλακή. Πώς θα αντιδράσει ο Αλέκος; Έχει δίκιο να φοβάται η Υβόννη;

Ακολουθεί sneak preview του αποψινού επεισοδίου:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

