Δίκη Άλκη Καμπανού - Αδερφή κατηγορουμένου: Μου είπε ότι μαχαίρωσε δύο φορές

Με τις καταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης συνεχίζεται η δίκη για το φόνο του Άλκη και τον τραυματισμό των δύο φίλων του.

Στο εδώλιο κάθονται 12 οπαδοί του ΠΑΟΚ οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και για άλλα αδικήματα .

Η 23χρονη αδελφή του 9ου κατηγορούμενου – ο οποίος κρατούσε το μαχαίρι καράμπιτ- κατέθεσε το εξής:

«Είναι ο μεγάλος μου αδελφός. Ήταν πάντα στήριγμα για μένα. Δούλευε δύο δουλειές. Βοηθούσαμε τη μαμά, τα καλοκαίρια, στο νησί. Ο Αλέξανδρος ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη για μια κοπέλα. Νοίκιαζε σπίτι».

Όσον αφορά το επίδικο περιστατικό , η μάρτυρας ανέφερε: «Αισθάνομαι πολύ δύσκολα που βρίσκομαι εδώ. Δεν υπάρχουν λέξεις να εκφράσω πόσο λυπάμαι για την οικογένεια του Άλκη. Έμαθα αργά για το περιστατικό.

Βρήκα κλειδαριά αλλαγμένη στο σπίτι που μέναμε στην Αθήνα. Είχε γίνει έρευνα από την αστυνομία. Μου είπαν ότι τον ψάχνουν για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης. “Πες του να παραδοθεί” μου είπαν.

Πήρα τηλέφωνο τους γονείς μας και μου είπαν ότι το ξέρουν. Με πήρε τηλέφωνο από τη φυλακή. Μου ζήτησε συγνώμη, λέγοντας: “Δεν το έκανα εγώ”. Μετά είπε “εγώ έχω χτυπήσει έναν, δυο φορές με μαχαίρι. Δεν ξέρω ποιον έχω χτυπήσει. Δεν είμαι σίγουρος”. Ήταν ράκος. Μετά με πήρε τηλέφωνο και είπε: “Είμαι σίγουρος , δεν χτύπησα εγώ για τον Άλκη”. Όταν μιλάμε κλαίει, μου ζητάει συγγνώμη για την αναστάτωση στην οικογένεια. Επιτέθηκαν στην μάνα μου. Στην αρχή έλεγε “δεν ξέρω ποιον χτύπησα” Μετά , “σίγουρα δεν το έκανα εγώ”. Θυμάται ότι χτύπησε εξωτερικά του ποδιού».

Ακόμη, η αδελφή του κατηγορουμένου σημείωσε: «Έπαθα μεγάλη ταραχή, στο άκουσμα του περιστατικού. Το θεωρώ απαράδεκτο. Ρώτησα ποιος χτύπησε τον Άλκη. Απάντησε: “Έγιναν όλα τόσα γρήγορα και δεν ξέρω ποιος χτύπησε ποιον”».

Πηγή: grtimes

