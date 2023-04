Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: βρήκε το μωρό της δύο μήνες μετά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσω DNA βρήκε το μωρό της μία γυναίκα δύο μήνες μετά το σεισμό.

Μια μητέρα επανενώθηκε με το μωρό της αφού οι εξετάσεις DNA απέδειξαν ότι επρόκειτο πραγματικά για την κόρη της, σχεδόν δύο μήνες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη νότια Τουρκία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων σήμερα.

Το «μωρό-θαύμα», η μικρή Βετίν, ηλικίας μόλις 3,5 μηνών, ανασύρθηκε από τα συντρίμμια ενός κτιρίου στην επαρχία Χατάι, πέντε ημέρες μετά τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου. Μάλιστα, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Το υπουργείο την παρέδωσε σήμερα στη μητέρα της, στη Γιασμίν Μπεγκντάς, σε ένα νοσοκομείο των Αδάνων, 54 ημέρες μετά τον σεισμό.

«Η επανένωση μιας μητέρας με το παιδί της είναι ένα από τα πολυτιμότερα καθήκοντα στον κόσμο», είπε η υπουργός Οικογενειακών και Κοινωνικών Υποθέσεων Ντέρια Γιανίκ.

Η Βετίν νοσηλεύτηκε αρχικά σε ένα νοσοκομείο των Αδάνων και κατόπιν μεταφέρθηκε με το προεδρικό αεροσκάφος στην Άγκυρα. Από τις εξετάσεις γενετικού υλικού επιβεβαιώθηκε ότι η Γιασμίν ήταν η μητέρα της και το παιδί επέστρεψε στα Άδανα και η επανένωσή τους έγινε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η μητέρα. Ο πατέρας του μωρού και τα δύο αδελφάκια του σκοτώθηκαν στον σεισμό.

Περισσότεροι από 56.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν, στην Τουρκία και τη γειτονική Συρία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρένα Κουμιώτη: Πέθανε η σπουδαία ερμηνεύτρια

Θεσσαλονίκη - Βιασμός 12χρονου: Ελεύθερος με όρους ο 15χρονος

Κακοκαιρία “ILINA”: έντονες καταιγίδες, χιόνια και ισχυροί άνεμοι την Δευτέρα