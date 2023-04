Παράξενα

Κακοκαιρία “ILINA” – Θεσσαλονίκη: Ο αέρας παρέσυρε σταθμευμένο αυτοκίνητο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δρόμο…απέναντι πέρασε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην οδό Αγγελάκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η κακοκαιρία "ILINA" που πλήττει τη χώρα έπληξε και τη Θεσσαλονίκη, όπου το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στην πόλη, με διάφορα αντικείμενα να μετακινούνται και δέντρα να ξεριζώνονται. Σε αρκετές περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαία η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το πιο αξιοσημείωτο συμβάν έλαβε χώρα στο κέντρο της πόλης, στην οδό Αγγελάκη. Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, λόγω του αέρα, μετακινήθηκε από τη θέση που ήταν σταθμευμένο μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο. Διερχόμενοι οδηγοί είδαν ξαφνικά ένα όχημα χωρίς οδηγό να διασχίζει τον δρόμο με την όπισθεν.

Το ευτύχημα είναι ότι πρόλαβαν να ελαττώσουν ταχύτητα και να γλιτώσουν τη σύγκρουση. Όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, το όχημα ήταν σταθμευμένο χωρίς τραβηγμένο χειρόφρενο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε γερανοφόρο όχημα της Τροχαίας και απομάκρυνε το αυτοκίνητο, το οποίο εμπόδιζε την κυκλοφορία.

Πηγή: thestival.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Η ανατριχιαστική στιγμή που το Intercity περνά από το σημείο της φονικής σύγκρουσης (βίντεο)

Θεσσαλονίκη – καταγγελία: “Με βίασε ο ξάδερφος μου στις τουαλέτες κλαμπ”

ΟΑΣΑ: Νέα στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ την Τρίτη