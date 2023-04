Αθλητικά

Άρης: Πέταξαν μολότοφ στο γήπεδο “Κλεάνθης Βικελίδης” (εικόνες)

Το περιστατικό ερευνά η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους. Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Άρη.



Βόμβα μολότοφ πέταξαν άγνωστοι στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» του Άρη, στη Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη. Όπως διαπιστώθηκε σήμερα το πρωί πέταξαν τη βόμβα μολότοφ στο τμήμα πυγμαχίας, στην οδό Aλκμήνης, με αποτέλεσμα μικρές ζημιές στη τζαμαρία.

Το περιστατικό ερευνά η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους.

Σε ανακοίνωσή του ο Ερασιτέχνης Άρης αναφέρει:

"Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ καταδικάζει απερίφραστα τους βανδαλισμούς που έλαβαν χώρα στο γυμναστήριο πυγμαχίας του συλλόγου μας.

Ανεγκέφαλοι, «άνθρωποι» οι οποίοι δε «διδάχτηκαν» τίποτα από τραγωδίες όπως αυτή του Άλκη Καμπανού, προκάλεσαν ζημιές και φθορές στο γυμναστήριο του τμήματος Πυγμαχίας του συλλόγου. Η εικόνα που αντικρύσαμε το πρωί ήταν αυτή που βλέπουν όλοι στις εικόνες.

Για ακόμα μία φορά, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Αν και έως τώρα η προσπάθεια αυτή μοιάζει μάταιη, δε θα σταματήσουμε, μέχρι να πάψουν τα φαινόμενα οπαδικής βίας.

Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ έχει προσφύγει σε κάθε αρμόδιο για τους βανδαλισμούς που έγιναν και δε θα σταματήσει μέχρι να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι."

