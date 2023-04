Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” – Αιτήματα για επίσπευση της ποινικής έρευνας

Συγγενείς θυμάτων και εργαζόμενοι στη δομή ζητούν την επίσπευση των ποινικών διαδικασιών κατά του πατέρα Αντώνιου. Τι κατέθεσε ο ίδιος στο υπόμνημά του.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Η μητέρα του 15χρονου τρόφιμου που κατήγγειλε τον ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου» για σεξουαλική κακοποίηση, κάνει έκκληση για επίσπευση της ποινικής έρευνας στην πολύκροτη υπόθεση. Τεσσεράμιση μήνες μετά τις σοκαριστικές αποκαλύψεις, τρόφιμοι, γονείς και εργαζόμενοι στις δομές του Οργανισμού ζητούν να «τρέξουν» οι διαδικασίες, ώστε σύντομα να πάψει η παρατεταμένη τους αγωνία και να δοθούν απαντήσεις, όπως λέει η νέα γενική διευθύντρια της Κιβωτού στον ΑΝΤ1.

«Τα παιδιά αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν από καταστάσεις όπως στο παρελθόν , με πάρα πολλές σκληρές και αυταρχικές τιμωρίες. Αυτό έχει διασφαλιστεί. Παρ όλα αυτά, προκειμένου ένα παιδί να νιώσει ασφάλεια και να μπορέσει και ψυχολογικά να ηρεμήσει, είναι πολύ σημαντικό να πάρει το δρόμο της δικαστικά η υπόθεση, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αγωνία», δηλώνει στον ΑΝΤ1 η νέα γενική διευθύντρια της «Κιβωτού», Μαρία Χατζηνικολάκη.

Πριν από τρεις εβδομάδες, μετά από πολλές αναβολές, ο έκπτωτος ιδρυτής της οργάνωσης πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, με υπόμνημα 100 σελίδων, απολογούμενος, αρνήθηκε τα πάντα, «καρφώνοντας» τον 15χρονο και τον 19χρονο που τον κατήγγειλαν για σεξουαλική κακοποίηση, ότι...αντέγραψαν αβάσιμα περιστατικά, ενώ όσα παιδιά διέψευδαν τον πρώτο καταγγέλλοντα, και είναι στο πλευρό του, υποστήριξε μέσω του υπομνήματός του , ότι υπέστησαν από αγνώστους άγριο ξυλοδαρμό!!!

«Λόγω προφανών σκοπιμοτήτων, μετά από 25 χρόνια ευδόκιμης λειτουργίας, υποβλήθηκαν δύο καταγγελίες σε βάρος της διοίκησης της κιβωτού, που άκριτα υιοθετήθηκαν από ορισμένες μόνον Αρχές, Φορείς και Μέσα. Δυο καταγγελίες προκλητικά και αυταπόδεικτα ψευδείς και αυτοαναιρούμενες. Μάλιστα, η επόμενη «αντέγραφε» τις αοριστολογίες και τα αβάσιμα περιστατικά της προηγούμενης. Τα παιδιά που ενυπόγραφα και με αποδείξεις διέψευσαν τον 19χρονο, υπέστησαν άγριο ξυλοδαρμό, από αγνώστους και απειλές να ανακαλέσουν», ανέφερε στο πολυσέλιδο υπόμνημά του ο πατέρας Αντώνιος.

«Εάν δεν αποσαφηνιστεί μέσω της δικαστικής διαδικασίας η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, τα παιδιά έχουν μέσα τους, όπως και το προσωπικό , όπως και όλος ο κόσμος, ένα μεγάλο ερωτηματικό. Δεν σας κρύβω ότι πολλά από τα παιδιά ανησυχούν, ποιο θα είναι το «αύριο» και αυτό τους φοβίζει», τονίζει η Μαρία Χατζηνικολάκη.

Φίλος του 19χρονου καταγγέλλοντα και πρώην τρόφιμος λέει στον ΑΝΤ1 ότι ο βασικός κατήγορος δεν θα κάνει πίσω.

«Και εκείνος παρακολουθεί τις εξελίξεις με αγωνία, αλλά νομίζω ότι πλέον κοιμάται ήσυχος. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνει εκείνος. Βγήκε, είπε την αλήθεια, από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η δικαιοσύνη».

Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται ο Πατέρας Αντώνιος είναι η κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια αλλά και της ηθικής αυτουργίας σε σωματικές βλάβες, ενώ στο στόχαστρο των ερευνών της οργάνωσης έχουν μπει και τα οικονομικά της τότε διοίκησης.

