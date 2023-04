Κοινωνία

Νέα Σμύρνη – Κλοπή από θυρίδες: Βίντεο με τη δράση των Κολομβιανών

Τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην αναγνώριση των δύο δραστών της μεγάλης κλοπής από τράπεζα της Νέας Σμύρνης αποκάλυψε ο ΑΝΤ1.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ταυτοποίηση των κακοποιών, που στις αρχές του περασμένου Ιουλίου διέρρηξαν πέντε θυρίδες υποκαταστήματος, στη Νέα Σμύρνη, και άρπαξαν κοσμήματα και χρήματα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ.

Στα βίντεο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 φαίνονται οι τρεις κατηγορούμενοι από την Κολομβία σε μία καφετέρια, κοντά στην τράπεζα, κατά τη διάρκεια της κατόπτευσης της τράπεζας.

Από το τραπέζι φεύγει πρώτα ο ένας από τους τρεις και ακολουθούν οι συνεργοί του, οι οποίοι ακολουθούν διαφορετική κατεύθυνση.

Σε βίντεο από την ημέρα της διάρρηξης, τα στελέχη του Τμήματος Διαρρηκτών της Ασφάλειας κατάφεραν να δουν δύο από τους κατηγορούμενους να περνούν κοντά από την τράπεζα, ενώ λίγα λεπτά μετά περνά και ο τρίτος της παρέας, και πάλι χωριστά στην προσπάθειά τους να αποπροσανατολίσουν τις έρευνες των αρχών.

Ακολουθώντας βήμα – βήμα την πορεία τους, οι αστυνομικοί είδαν ότι οι δύο 46χρονοι και ο 42χρονος ήταν εκείνοι που το πρωί της 8ης Ιουλίου μπήκαν στην τράπεζα, φορώντας μάσκες για τον κορονοϊό, κατάφεραν να προσεγγίσουν τον χώρο όπου είναι οι θυρίδες, διέρρηξαν την είσοδο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και στη συνέχεια προχώρησαν στην προσχεδιασμένη ενέργειά τους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για μέλη διεθνούς σπείρας κακοποιών, που ευθύνεται για παρόμοιες κλοπές σε διάφορα κράτη, ενώ οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι φέρονται ότι εμπλέκονται σε κλοπές θυρίδων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία και τη Φινλανδία.

Αμέσως μετά την πράξη τους διέφυγαν από την κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ την ίδια ημέρα αναχώρησαν από τη χώρα μας αεροπορικώς προς κράτη της Ευρώπης.

