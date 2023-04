Πολιτική

Μητσοτάκης - Ρικ Σκοτ: Συζήτηση για Ουκρανία και Ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίσκεψη του Αμερικαού γερουσιαστή την Ελλάδα. Τι συζήτησαν με τον Πρωθυπουργό. Είχε επαφές επίσης με τον υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.



Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αμερικανό γερουσιαστή Ρικ Σκοτ, ο οποίος εκπροσωπεί την πολιτεία της Φλόριντα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε επισκόπηση του εξαιρετικού επιπέδου στο οποίο βρίσκονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην Ελλάδα για την έναρξη του 4ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και ως πύλης εισόδου και παρόχου ενεργειακής ασφάλειας για την ανατολική Μεσόγειο και τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Συζητήθηκαν ακόμη η πρόοδος της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας και διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με επίκεντρο τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο.

Συνάντηση Παναγιωτόπουλου - Σκοτ

Με τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ συναντήθηκε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος. Τον γερουσιαστή συνόδευε η επιτετραμμένη της πρεσβείας των ΗΠΑ, Μαρία Όλσον.

Κατά τη συνάντηση αναδείχθηκε η σημασία της στρατηγικής αμυντικής εταιρικής σχέσης Ελλάδος - ΗΠΑ, και της αναβαθμισμένης, με την προσθήκη νέων τοποθεσιών, Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ για την Άμυνα και Ασφάλεια των δύο χωρών και την προώθηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η προτεραιότητα της συνεχούς αναβάθμισης των μεταφορικών και ενεργειακών υποδομών στον Λιμένα της Αλεξανδρούπολης, ώστε διευκολυνθεί η παροχή, μέσω αυτού, υποστήριξης για την άμυνα της Ουκρανίας. Υπογραμμίστηκε επίσης, η ανάγκη συνεχούς στήριξης της Ουκρανίας, προκειμένου ενισχυθούν οι αμυντικές δυνατότητές της για τη προάσπιση της κυριαρχίας και εδαφικής της ακεραιότητας.

Συνάντηση με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ

Ο γερουσιαστής συναντήθηκε και με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε αρχικά στις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, κυρίως ως προς την αντίληψη της οικοδόμησης ενός νέου μοντέλου αρχιτεκτονικής άμυνας και ασφάλειας του ευρωατλαντικού χώρου αλλά και ευρύτερα.

Επισήμανε επίσης, ότι η Ελλάδα συνιστά αξιόπιστο σύμμαχο που προάγει την σταθερότητα στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, σεβόμενη την διεθνή νομιμότητα και την τήρηση των αρχών καλής γειτονίας, και συνεισφέρει στην αποτρεπτική ικανότητα του ΝΑΤΟ, με την ενεργή και έμπρακτη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο σε δράσεις και επιχειρήσεις της Συμμαχίας και της ΕΕ, όσο και σε διμερή και πολυμερή σχήματα εταιρικής συνεργασίας.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη στρατηγική σχέση και στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, που εδράζεται στο κοινό όραμα για ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια, στην βάση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και της διαφύλαξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τόνισε την στρατηγική σημασία και αξία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης στην παροχή σημαντικών διευκολύνσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις, τόσο των ΗΠΑ, όσο και άλλων συμμάχων και εταίρων.

Τέλος, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισήμανε για μια ακόμη φορά την προσήλωση της χώρας μας στον σταθεροποιητικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στην δέσμευση για περαιτέρω αναβάθμιση και ενίσχυση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.

Όπως ανακοινώθηκε, ακολούθησε ενημέρωση από τον διευθυντή του Κλάδου Στρατηγικής - Πολιτικής - Αμυντικού Σχεδιασμού και Δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ υποπτέραρχο (ΕΑ) Απόστολο Μητσόπουλο για θέματα εθνικής αμυντικής πολιτικής καθώς και τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη – Κλοπή από θυρίδες: Βίντεο με τη δράση των Κολομβιανών

Μύκονος: Παρέμβαση Ντογιάκου για τις παρανομίες στο νησί

Στεγαστικά δάνεια: Περισσότεροι δικαιούχοι στην επιδότηση 50% των επιτοκίων