Πρέβεζα: Μαθήτρια παρασύρθηκε από λεωφορείο

Σοβαρή η κατάσταση της μαθήτριας που παρασύρθηκε από λεωφορείο στην Πρέβεζα.

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μιας 12χρονης μαθήτριας σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Ν.Σαμψούντα Πρέβεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 12χρονη η οποία είχε αποβιβαστεί από λεωφορείο του Κτελ, για άγνωστους λόγους παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧΕ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Η ανήλικη μαθήτρια μεταφέρθηκε από όχημα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Πρέβεζας όπου και διασωληνώθηκε.

Η κατάσταση της υγείας της 12χρονης κρίθηκε σοβαρή και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας.

Πηγή: prevezanews.gr

