Υγεία - Περιβάλλον

Τροχαίο – Έβρος: Διασωληνωμένη έγκυος μετά από ανατροπή αυτοκινήτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρά τραυματίστηκε νεαρή γυναίκα που επέβαινε σε αυτοκίνητο που ανετράπη με την οικογένειά της.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 21χρονη από το Σοφικό Διδυμότειχου, μετά από τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή.

Το όχημα της οικογένειας ανετράπη, κάτω από άγνωστες συνθήκες και από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά η πέντε μηνών έγκυος νεαρή Ρομά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαριές κακώσεις στην κοιλιακή χώρα και υποβλήθηκε σε τέσσερα χειρουργεία. Η νοσηλεία της συνεχίστηκε σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, ενώ και η ζωή του εμβρύου βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εκτός της άτυχης γυναίκας στο αυτοκίνητο επέβαινε η τρίχρονη κόρη της, η οποία μεταφέρθηκε για νοσηλεία στην Παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.

Ο σύζυγος και οδηγός του αυτοκινήτου είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή: ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μύκονος: Παρέμβαση Ντογιάκου για τις παρανομίες στο νησί

“Κιβωτός του Κόσμου” – Αιτήματα για επίσπευση της ποινικής έρευνας

“Artemis II”: Επανδρωμένη αποστολή της NASA στη Σελήνη (εικόνες)