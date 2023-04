Κόσμος

Μεξικό: Μακελειό σε τουριστικό θέρετρο

Το πιστολίδι μεταξύ κακοποιών έγινε σε περιοχή με ξενοδοχεία στην Κανκούν που είναι η τουριστική πρωτεύουσα της χώρας, στην Καραϊβική.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα στην Κανκούν, την τουριστική πρωτεύουσα του Μεξικού στις ακτές της χώρας στην Καραϊβική, κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών που θεωρείται πως εντασσόταν σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών συνδεόμενων με τη διακίνηση ναρκωτικών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το πιστολίδι ξέσπασε σε περιοχή όπου βρίσκονται ξενοδοχεία, ενώ μόλις ξεκίνησαν οι δύο εβδομάδες των διακοπών με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, περίοδο κατά την οποία γενικά η Κανκούν υποδέχεται πάνω από ένα εκατομμύριο μεξικανούς και ξένους τουρίστες.

Μετά τον εντοπισμό των πτωμάτων τεσσάρων ανδρών, συνελήφθησαν δύο ύποπτοι, ανακοίνωσε ο συντονιστής των τοπικών αρχών για θέματα ασφαλείας, ο Χοσέ ντε λα Πένια.

Τα θύματα φέρονται να «συνδέονταν με τη διακίνηση μικροποσοτήτων ναρκωτικών», δεν ήταν ούτε τουρίστες, ούτε εποχικοί εργαζόμενοι, διευκρίνισε.

Διακινητές και κακοποιοί στην Κανκούν διεκδικούν τον έλεγχο των πωλήσεων ουσιών στους τουρίστες και των εκβιάσεων διαφόρων επιχειρήσεων για προστασία.

Οι εκατομμύρια τουρίστες, που φθάνουν συνήθως με απευθείας πτήσεις από το ίδιο το Μεξικό, από την Ευρώπη και από τις ΗΠΑ, δεν γίνονται κατά κανόνα στόχος των κακοποιών.

Όμως ο κανόνας έχει εξαιρέσεις. Τον Οκτώβριο του 2021, δυο νεαρές τουρίστριες, μια από τη Γερμανία και μια από την Ινδία, μετατράπηκαν σε παράπλευρα θύματα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ «ντίλερς» σε εστιατόριο στην Τουλούμ, τουριστικό θέρετρο της μόδας, επίσης στα μεξικανικά παράλια στην Καραϊβική.

Ενώ τον Ιανουάριο του 2017, τρεις ξένοι και δυο Μεξικανοί σκοτώθηκαν σε τουφεκίδι κατά τη διάρκεια φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στην Πλάγια ντελ Κάρμεν, ανάμεσα στην Κανκούν και στην Τουλούμ.

