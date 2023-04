Αθλητικά

Premier League: Η Έβερτον σόκαρε την Τότεναμ στην εκπνοή

Πολύτιμος βαθμός για την Έβερον στην προσπάθεια της να αποφύγει τον υποβιβασμό και γκέλα που μπορεί να στοιχίσει την έξοδο στο Champions League για την Τότεναμ.

Η Έβερτον έκανε κατάθεση... ψυχής απέναντι στην Τότεναμ στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η 29η αγωνιστική της Premier League, καθώς έμεινε «όρθια» ακόμη κι όταν βρέθηκε να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο και «λυτρώθηκε» στο 90' από ένα καταπληκτικό γκολ του Μάικλ Κιν στο 90', ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 1-1 χαρίζοντας έναν πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στην κατηγορία.

Οι «εφοπλιστές» ήταν καλύτεροι σ' όλο το παιχνίδι, δείχνοντας «αναγεννημένοι» με τον Σον Ντάις στον πάγκο τους, όμως μία ανόητη αποβολή του Ντουκουρέ στο 58' άλλαξε όλη την εικόνα. Δέκα λεπτά αργότερα το ματς «στράβωσε» ακόμη περισσότερο για τους γηπεδούχους, όταν ο Κιν έκανε πέναλτι πάνω στον Πέρισιτς το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Κέιν (68'), όμως και πάλι η Έβερτον δεν τα παράτησε.

Η έτερη ανόητη αποβολή του Μόουρα στο 88' για πολύ άτσαλο μαρκάρισμα επανέφερε την αριθμητική ισορροπία στο παιχνίδι και στο 90' ο Κιν «εξιλεώθηκε» για το λάθος του στη φάση του πέναλτι, με ένα απίθανο σουτ απ' τα 30 μέτρα που «σφράγισε» το τελικό 1-1, απέναντι σε μία Τότεναμ που αν κι άλλαξε προπονητή (ντεμπούτο του Κρίστιαν Στελίνι στον πάγκο της) εξακολουθεί να χάνει βαθμούς κινδυνεύοντας να μείνει εκτός τετράδας.

