Ερντογάν: Έξαλλος για τη συνάντηση Κιλιτσντάρογλου με τον πρέσβη των ΗΠΑ

Πυρά Ερντογάν κατά του Τζέφρι Φλέικ, «Οι πόρτες μας έχουν κλείσει γι’ αυτόν», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διεμήνυσε χθες Δευτέρα ότι δεν πρόκειται να κάνει δεκτό στο εξής τον πρεσβευτή των ΗΠΑ Τζέφρι Φλέικ μετά τη συνάντηση του Αμερικανού διπλωμάτη με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, μερικές εβδομάδες προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές στη χώρα.

«Αυτό δεν είναι πρέπον, προσπάθησε να χρησιμοποιήσεις το μυαλό σου λιγάκι. Είσαι πρεσβευτής. Η επαφή σου εδώ πέρα είναι ο πρόεδρος», δήλωσε ο κ. Ερντογάν χθες, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Ως πρεσβευτής, πρέπει να γνωρίζεις τον ρόλο σου. Πώς θα τολμήσεις να ζητήσεις συνάντηση με τον πρόεδρο; Οι πόρτες μας έχουν κλείσει γι’ αυτόν», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο κ. Κιλιτσντάρογλου είναι ο αντίπαλος του κ. Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές της 14ης Μαρτίου και, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, έχει πιθανότητες να διαδεχθεί τον απερχόμενο πρόεδρο, που βρίσκεται στην εξουσία —αρχικά στο αξίωμα του πρωθυπουργού, κατόπιν σε αυτό του προέδρου— πάνω από 20 χρόνια.

Ο πρόεδρος Ερντογάν αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο στην συνάντηση του κ. Φλέικ με τον κ. Κιλιτσντάρογλου στην έδρα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα, στα τέλη του Μαρτίου.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο κ. Ερντογάν εκφράστηκε σε ιδιαίτερα οργισμένο τόνο για την επίσκεψη του κ. Φλέικ στον αντίπαλό του την Κυριακή, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με αντιπροσώπους των Γκρίζων Λύκων, της νεολαίας του ακροδεξιού κόμματος MHP, κυβερνητικού του εταίρου.

Οι δύο εταίροι, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του κ. Ερντογάν και το MHP, συνεργάζονται και ενόψει των βουλευτικών και προεδρικών εκλογών του επόμενου μήνα. Ο απερχόμενος πρόεδρος έχει εξάλλου εξασφαλίσει την υποστήριξη μικρότερων ισλαμιστικών παρατάξεων.

