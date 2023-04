“The 2Night Show”- Τόλης Παπαδημητρίου: Η “συγγνώμη” σε δημιουργούς τραγουδιών, ο Μουτσινάς και το θέατρο

Life

Στο «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε τον Τόλη Παπαδημητρίου. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, σεναριογράφος, και θεατρικός σκηνοθέτης, ξεδίπλωσε την «πολύπλευρη» καλλιτεχνική του φύση και μοιράστηκε στιγμές από τη ζωή του.

Ο ηθοποιός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην συνεργασία του με το "Καλό Μεσημεράκι" και τον Νίκο Μουτσινά αλλά και στην σχέση που έχει με την κόρη της πρώην συντρόφου του.



"Συγγνώμη σε όλους τους δημιουργούς που έχουμε κατακρεουργήσει τα τραγούδια τους. Έχουμε γράψει για το GNTM τη "Ρόζα" του Μητροπάνου. Όσο πιο σοβαρό είναι αυτό που παρωδείς, τόσο πιο αστείο βγαίνει. Το κάνουμε με πολλή αγάπη και σεβασμό" ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός, μιλώντας για την εκπομπή "Καλό Μεσημεράκι".

Για την Ματίνα Νικολάου και την συνεργασία τους, ο ηθοποιός δήλωσε: "Η Ματίνα είναι εξαιρετική ηθοποιός. Αφού έχει κάνει τη Βάνια τόσο καιρό, μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι πολύ παιδί, τη θέλω και στο θέατρο. Είναι απίστευτα λαμπερός άνθρωπος".

Ο Τόλης Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στην σχέση που έχει διατηρήσει με την κόρη της πρώην συντρόφου του απαντώντας παράλληλα και στο αν έχει σκεφτεί να κάνει την δική του οικογένεια. Συγκεκριμένα είπε: "Τη μικρή την γνώρισα όταν ήταν 6 μηνών. Δεν έχω βιολογικό παιδί για να ξεχωρίσω ένα παιδί. Η μικρούλα είναι όνειρο. Έχουμε μια πολύ ωραία σχέση. Θα έρθει να κοιμηθεί μαζί μου. Δεν είναι ότι το χρωστάμε στη μικρή αλλά θέλω και εγώ. Είναι σαν φίλη μου καλή. Έχω μπει στην σκέψη να κάνω παιδιά. Αυτή η σχέση όταν ήρθε στη ζωή μου, μου άλλαξε πολλά στο μυαλό μου. Βλέποντάς το όλο αυτό και όπως το έζησα, σκέφτομαι ότι το θέλω κάποια στιγμή. Απλά είμαι φοβιτσιάρης και είναι να μου το βγάλει ο άλλος. Εάν ακολουθούσα τα "πρέπει", δεν θα έπρεπε να είχα μπει σε αυτή τη σχέση".

