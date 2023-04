Πολιτική

Κεραμέως - Ηλιόπουλος στον ΑΝΤ1 για το διακύβευμα των εκλογών και τις συνεργασίες

Η υπουργός Παιδείας και ο υπεύθυνος στρατηγικής επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, διασταύρωσαν τα ξίφη τους για την πολιτική επικαιρότητα.

Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και ο υπεύθυνος στρατηγικής επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος, αντιπαρατέθηκαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» για θέματα της τρέχουσας πολιτικής ειδησεογραφίας.

Η κυρία Κεραμέως, ερωτηθείς για το περιστατικό bullying στο Αρσάκειο, τόνισε ότι «υπάρχει μια μεγάλη έξαρση βίας στην κοινωνία κι αυτό μοιραία εμφανίζεται και στα σχολεία. Για το λόγο αυτό πήραμε μια σειρά μέτρων και αναλάβαμε πρωτοβουλίες, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη». Στη συνέχεια η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε αναλυτικά σε αυτά, ενώ για το περιστατικό στο Αρσάκειο παρατήρησε πως έχει ξεκινήσει ήδη ΕΔΕ.

Ο κ. Ηλιόπουλος από την πλευρά του υπογράμμισε πως πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας για όσους πέφτουν θύμα κακοποίησης ή καταγγέλλουν κάτι σχετικό. «Κι αναρωτιέμαι η κυρία Μιχαηλίδου που αποκάλυψε τη διεύθυνση της 12χρονης στον Κολωνό και το παιδί δέχθηκε επίθεση, βρίσκεται ακόμη στη θέση της;», πρόσθεσε στη συνέχεια, επισημαίνοντας πως η πολιτεία έχει την υποχρέωση να προστατεύει τα θύματα κακοποιητικών συμπεριφορών, στρέφοντας τα βέλη του και προς τον κ. Θεοδωρικάκο, πάντα σε ότι αφορά την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό.

Σε ότι αφορά την εκλογική μάχη της 21ης Μαΐου, η κυρία Κεραμέως είπε πως «οι πολίτες θα κληθούν να κάνουν συγκρίσεις ανάμεσα στα πεπραγμένα της Κυβέρνησης της ΝΔ και αυτής του ΣΥΡΙΖΑ που προηγήθηκε» και έθεσε μια σειρά από παραδείγματα.

«Διεκδικούμε αυτοδύναμη Κυβέρνηση» είπε η κυρία Κεραμέως «γιατί έχει αποδειχτεί ότι οι αυτοδύναμες Κυβερνήσεις είναι αποτελεσματικότερες». Σε ότι φορά το ενδεχόμενο συνεργασιών αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, είπε πως «ο λαός θα μας δώσει το σήμα του με τη ψήφο του».

Από την πλευρά του ο κ. Ηλιόπουλος, είπε πως σε ότι αφορά τις συνεργασίες πρωτίστως θα πρέπει να μιλήσουμε για προγράμματα. Αφού ανέφερε μερικά σημεία του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι «όσοι συμφωνούν με το πρόγραμμα μας και ανήκουν στον προοδευτικό χώρο μπορεί να είναι πιθανοί συνεργάτες μας».

Ο κ. Ηλιόπουλος παρατήρησε όμως ότι οι συζητήσεις για τις προγραμματικές συγκλήσεις δεν μπορεί να γίνουν πριν από τις εκλογές με το κλίμα που υπάρχει.

