Τέμπη: “Δεν ξέραμε σε τι κατάσταση θα βρούμε το 6μηνών εγγόνι μου κάτω από τα καθίσματα” (βίντεο)

Συγκλονιστικά όσα περιγράφει η γιαγιά 6μηνών βρέφους που βρέθηκαν στο μοιράιο τρένο.

Η γιαγιά, η κα Ιωάννα, ταξίδευε με την κόρη της και το εγγόνι της και μιλώντας στο "Πρωινό" περιέγραψε τη νύχτα της φρίκης: "Ακούσαμε ένα μπαμ κι άρχισε να φεύγει το βαγόνι, να αναποδογυρίζει, δεν ξέρω. Εκείνη την ώρα μας πέταξε όλους, τσιρίζαμε, πεταγόντουσαν γυαλιά, δεν ξέραμε τι γινόταν. Κι όταν ανοίξαμε τα μάτια μας είδαμε καπνούς, σκοτάδι κι ένας πανικός μέσα σε όλο το βαγόνι. Προσπαθήσαμε να βούμε γρήγορα για να μην καούμε.

Φώναξα το μωρό με το όνομά της, άρχισε να κλαίει και τη βρήκαμε κάτω από το κάθισμα. Την τράβηξα εγώ κάτω από το κάθισμα, την έδωσα στην κόρη μου, έφυγε από τη μία πλευρά κι εγώ από την άλλη".

Η κόρη της τάιζε το μωρό και τη στιγμή της σύγκρουσης, βρέθηκε κάτω από το κάθισμα του Μιχάλη Κλάψη. "Το μωρό βρέθηκε κάτω από καθίσματα. Έφυγε από τα χέρια της κόρης μου που την τάιζε και βρέθηκε κάτω από το κάθισμα του παιδιού αυτού που ήταν παραδίπλα μου" εξομολογήθηκε η γιαγιά του βρέφους.

Η ίδια μάλιστα ανέφερε πως είχε δει πριν τη σύγκρουση και τις δίδυμες με την ξαδέρφη τους που όπως είπε "έπαιζαν με το μωρό" αλλά και την Ιφιγένεια που ¨καθόταν δίπλα μας".





