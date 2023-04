Κοινωνία

Ληστεία στην Κυψέλη: Τον χτύπησαν και του άρπαξαν κινητό, χρήματα και αυτοκίνητο

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας άνδρας στην Κυψέλη όταν έπεσε θύμα ληστείας στην μέση του δρόμου.



Ένας 39χρονος έπεσε θύμα ληστείας, αργά χθες το βράδυ, Δευτέρα 3 Απριλίου, στην Κυψέλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 23:00, ενώ ο 39χρονος ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του, τον πλησίασε ένας 40χρονος από το Κονγκό και ξαφνικά άρχισε να τον χτυπάει, ενώ του αφαίρεσε το κινητό και όσα χρήματα είχε μαζί του.

Αμέσως μετά, ο φερόμενος ως δράστης πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του θύματος και διέφυγε με αυτό.

Ο 39χρονος ειδοποίησε την Άμεση Δράση και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τον αλλοδαπό σε κοντινή απόσταση.

