Οικονομία

Συνταξιούχοι: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας - Τι διεκδικούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνταξιουχικές οργανώσεις πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας.



Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πραγματοποιούν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, αντιδρώντας στην ακρίβεια στα προϊόντα και στην ενέργεια και διεκδικώντας αυξήσεις στις συντάξεις.

Όπως αναφέρουν, διεκδικούν:

« Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις στο ύψος του πληθωρισμού και κατώτερη σύνταξη στο 80% του κατώτατου μισθού.

Καταβολή της 13ης και 14ης σύνταξης και, ιδίως, του Δώρου του Πάσχα

Άμεση καταβολή των αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους, δίχως δικαστήρια και προαπαιτούμενα.

Ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις καταβαλλόμενες συντάξεις σε όλους τους συνταξιούχους.

στις καταβαλλόμενες συντάξεις σε όλους τους συνταξιούχους. Οι συντάξεις χηρείας να καταβάλλονται όλες (παλιές και νέες) με τη νομοθετική ρύθμιση του 2019. Σε καμία περίπτωση κάτω από την εθνική σύνταξη.

Πρόσληψη προσωπικού ιατρικού-νοσηλευτικού στις μονάδες υγείας και στον ΕΦΚΑ».

Τέλος, διεκδικούν να αποδοθούν στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις οι οικειοθελώς παρακρατημένες εισφορές για τις λειτουργικές ανάγκες τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4387/16, άρθρο 102, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του νόμου 4611/19.

Ειδήσεις σήμερα:

Bullying στο Αρσάκειο - Καταγγελία: “Παιχνίδι” χαρακτήρισαν οι δάσκαλοι την επίθεση στον μαθητή (βίντεο)

Λύτρας για 12χρονη στον Κολωνό: Δέχεται ξεκάθαρες απειλές για την υπόθεση

Κρήτη - βιασμός: Τράπερ καταγγέλθηκε από 19χρονη φοιτήτρια