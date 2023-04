Life

Γλυκά Νερά: Πωλητήριο στο πατρικό της Καρολάιν (βίντεο)

Ποια είναι η τιμή πώλησης του σπιτιού και πού θα μείνει μόνιμα η οικογένεια της άτυχης Καρολάιν.

Μετά τις φήμες που τον ήθελαν να μένει στην Αλόννησο, ο πατέρας της Καρολάιν έφυγε μόνιμα για τη Μανίλα στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του "Πρωινό".

Μάλιστα, το πατρικό σπτι της άτυχης Καρολάιν πωλείται για 500.000 ευρώ. Πρόκειται για μία βίλα σε πολύ καλό σημείο του νησιού.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού που προβλήθηκαν στην εκπομπή "Το Πρωινό" δείχνουν για πρώτη φορά την κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού και δίπλα την κούνια που κοιμόταν η μικρή Λυδία, όταν επισκεπτόντουσαν οικογενειακώς το νησί.

