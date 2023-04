Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: ο Ερμής, η Αφροδίτη και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

"Η Αφροδίτη κάνει μία όψη με Σελήνη και Αιγόκερω και είναι καλή μέρα για τα θέματά μας" είπε η αστρολόγος στην αρχή της εκπομπής "Το Πρωινό"

Στη συνέχεια ανέφερε πως "αλλά λόγων των όψεων του Ερμή προσοχή στις επικοινωνίες".

Η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





