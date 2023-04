Κοινωνία

Ναρκωτικά: Η καρδούλα στο ταμπλό του αυτοκινήτου ήταν από κοκαΐνη

Χειροπέδες σε 30χρονο που μετέφερε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης στο αυτοκίνητο του, ενώ βρέθηκε και μεγάλη ποσότητα κάνναβης στο διαμέρισμα του.

Πάνω από 2,5 κιλά κοκαΐνης και ποσότητα κάνναβης είχε κρύψει σε ειδική κρύπτη στο ταμπλό του οχήματος που οδηγούσε 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη στα διόδια Μαλγάρων ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης.

Σε έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί στο αυτοκίνητο του 30χρονου, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα τρία δέματα κοκαΐνης συνολικού βάρους 2 κιλών και 629 γραμμαρίων και ένα κινητό τηλέφωνο, που χρησιμοποιούσε για τις παράνομες συναλλαγές του.

Εξάλλου, σε έρευνα που ακολούθησε σε διαμέρισμα που διαμένει ο δράστης σε περιοχή της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: εννιά δέματα κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας συνολικού βάρους 841 γραμμαρίων και διαφανής μεμβράνη που χρησιμοποιούσε για την τυποποίηση των ποσοτήτων κάνναβης. Κατασχέθηκε, επίσης, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 30χρονος κατά τη σύλληψή του.

Σε βάρος του 30χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών, με την οποία θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

